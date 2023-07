Jaime Lozano no se quedaría en la Selección Mexicana, pues uno de los favoritos sería Nacho Ambriz, quien actualmente dirige Deportivo Toluca.

Y es que, de acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez la Federación Mexicana sigue considerando a candidatos para que tomen las riendas de la Selección Mexicana y Nacho Ambriz estaría ganando la carerra.

Cabe recordar, que a Jaime Lozano lo pusieron para que dirigiera durante la Copa Oro pero eso no garantiza su permanencia.

Es por eso, que Nacho Ambriz, quien fue considerado desde el proceso de selección pasado, sería uno de los favoritos y podrían llegar a un acuerdo una vez que termine la Copa Oro.

Aunque, Jaime Lozano ha tenido en su mayoría un balance positivo al mando del Tri, la realidad es que la derrota que sufrieron contra Qatar pudo haber cambiado mucho las cosas.

Nacho Ambriz (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Nacho Ambriz y su deseo de llegar a la Selección Mexicana

Antes de que Diego Cocca fuera elegido en la Selección Mexicana, Nacho Ambriz confesó que le tiene mucho cariño al Tri y llegaría aunque sea como auxiliar, pues su único objetivo es ayudar a que el equipo avance mejor.

“Me requerían para ser auxiliar, yo le entraba, y a nadie le he dicho, yo estaba dispuesto a ser auxiliar del entrenador que fuera para ayudar a México, es tanto el cariño y respeto que le tengo al futbol que me ha dado todo, no se dio, no pasa nada”, dijo para TUDN hace unos meses.

Jaime Lozano quiere quedarse en la Selección Mexicana

Jaime Lozano por su parte, también está convencido de quedarse en la Selección Mexicana y también señaló que estaría dispuesto a quedarse como auxiliar técnico, pues su ego no es para nada grande.

“Antes estuve en un par de cuerpos técnicos y si creen que puedo estar o ayudar, mi ego es así de chiquito, puedo ser auxiliar de quien sea siempre y cuando crea que puedo ayudar y yo igual pensar que me puede dejar un aprendizaje”, dijo.

