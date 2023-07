La relación entre la afición y la Selección Mexicana se ha polarizado, pasa de los abucheos a los aplausos de un tiempo a otro, pero para el técnico interino Jaime Lozano, no hay odio de parte del público hacia su equipo.

La Selección Mexicana derrotó 2-0 al equipo nacional de Costa Rica con lo que pasó a las semifinales de la Copa Oro. El juego fue complicado durante la primera parte y en la segunda fue cuando el Tricolor logró marcar diferencia, es por eso que Jaime Lozano opinó sobre el supuesto “odio”.

Por esa razón, el público se fue de lo más bajo a lo más alto con el equipo mexicano.

Jaime Lozano siente que este cambio de humor, es normal, “no creo que exista odio de la gente hacia la Selección, lo que creo es que la afición se condiciona un poco con lo que le hacen escuchar”.

Mas lo que viene de fuera no le afecta al técnico mexicano: “por mi parte, pues trato de escuchar poco, y no porque no me interese, lo que pasa es que estoy concentrado en la Selección”.

Jaime Lozano le cambió la cara a la Selección Mexicana

Desde que Jaime Lozano llegó a la Selección Mexicana, le ha cambiado la cara al equipo en la Copa Oro.

El récord del Jimmy al frente de Tricolor es de tres victorias por una derrota, nueve goles a favor dos en contra.

Un cambio total de la era de Diego Cocca : “El grupo es otro, no es que antes estuviera mal y además el cambio no es por nosotros, sino por ellos mismos”, reflexionó el entrenador.

Dejó en claro que su equipo de trabajo, “ha ayudado un poco dentro de la cancha y un poco fuera. Reitero yo no los veía mal, pero del primer día que los vi a ahora, no tiene nada que ver”.

Jaime Lozano fue recibido con alegría y esperanza por la afición de la Selección Mexicana. (Tomada de Video / Tomada de Video)

Las “avispas” de la Selección Mexicana

Sobre el juego donde la Selección Mexicana venció a Costa Rica, Jaime Lozano dijo que lo que más le gustó, fue que el equipo trabaja como avispas.

“Cuando perdíamos el balón parecíamos avispas, hormigas, todos íbamos por la recuperación, eso habla del gran compromiso que hay”, señaló el ex jugador del Club Pumas.

En general, el equipo le deja: “Un gran sabor de boca, porque somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la concentración seguiremos siendo candidatos para ganar la Copa”.

