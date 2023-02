Luis Chávez le hizo un importante reclamo a la Liga MX respecto a la exportación de jugadores a Europa, incluso la comparó con la MLS.

El mexicano, Luis Chávez fue la gran revelación en la Copa Mundial de Qatar 2022, incluso el gol que anotó frente a Arabia Saudita estuvo nominado al mejor de toda la justa.

Sin embargo, mantiene el sueño de irse a Europa, mismo que no ha podido lograr, es por eso que el futbolista arremetió y aseguró que en la Liga MX le dan prioridad a lo económico, antes de ser más accesibles y dejar que los jugadores vayan al viejo continente.

“Vemos como en la MLS hasta regalan sus jugadores a Europa con tal de que tengan más protagonismo en selección, ya ahora ve su selección y todos están en equipos europeos. Yo creo que podríamos copiar un poquito eso y dejar a un lado lo económico”, dijo para Fox Sports.

Luis Chávez y su objetivo de ir a Europa

Luis Chávez se mantiene firme en su objetivo de ir a Europa, pues tiene claro que el dinero no es su prioridad ahora, sino lo futbolístico.

“Un mexicano no se quiere mover de México por el dinero que ofrecen los equipos. Vienen equipos y te ofrecen dinero y dicen con ese dinero ya resuelvo mi vida. Si aceptara económicamente me iría mejor, pero yo priorizo lo futbolístico, algo que me acerque a estar en Selección Mexicana y Europa”, agregó.

Luis Chávez sobre su permanencia en CF Pachuca

Luis Chávez mencionó que en su contrato tiene una cláusula especial que le permitirá salir a Europa.

“Lo que me queda es al menos mantenerme. Yo creo que me falta mucho por mejorar y aprender. Siempre con humildad y regalar más goles como el de Arabia Saudita. Antes del Mundial renovamos con Pachuca y desde ahí plasmé mis deseos de Europa. Fue una de las cláusulas que puse. Esta es solo para salir a Europa y vale $5 o $6 MDD”, sentenció.

