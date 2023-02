La historia de Luis Chávez hace pensar que fue un error haber rechazado el contrato que le ofreció Rayados del Monterrey, luego se aceptar que en sus inicios no tenía ni dónde dormir.

Pero cuando el jugador del CF Pachuca Luis Chávez explica que el sueño no deja de ser el futbol de Europa, se entiende por qué tomó la decisión de no aceptar lo que ofrecían los Rayados del Monterrey.

Chávez entiende que su edad joven le permite no pensar tanto en lo económico y sí en la trascendencia que tendría su carrera en el balompié si cumple el sueño de irse de México para jugar en el viejo continente.

Luis Chávez (Manu Fernandez / AP)

La confesión de Luis Chávez en la que aseguró que no tenía dónde dormir

El futbolista del CF Pachuca Luis Chávez explicó que hubo un punto de su vida, antes de ser la figura que hoy es, en el que no tenía en ocasiones dónde dormir.

“Me invitaron a la filial de Xolos y ahí retomé lo del futbol, a veces estando sin dónde comer o dónde dormir, pero donde lo sentías más era a la hora de dormir porque los lugares no eran tan bonitos”, explicó Chávez en entrevista con Fox Sports.

🙏 "ESTANDO A VECES SIN DÓNDE DORMIR O SIN DÓNDE COMER"



Todo inició a los 8 años, y Pachuca fue por él a los 12; esta es la historia del jugador que marcó uno de los mejores goles en el Mundial...



🇲🇽 De Ciudad Guzmán, para el mundo: LUIS CHÁVEZ 🔥#LUP pic.twitter.com/9KDmDgASy4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2023

Luis Chávez reconoce que el sueño es ir a Europa

Luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que Luis Chávez fue uno de los más destacados de la Selección Mexicana, el futbolista reconoce que prefiere aguantar buenas ofertas de la Liga MX para cumplir el sueño de ir a Europa.

“Los mexicanos no se quieren mover de aquí porque llegan equipos y te ofrecen mucho dinero y dices ‘pa qué me voy, con ese contrato resuelvo mi vida’”

Y entonces afirmó que busca ir a Europa: “Ya tenía tomada mi decisión, no es porque sea Monterrey o Chivas, no priorizo lo económico sino lo que me acerque a la Selección o a Europa”, añadió Chávez.

