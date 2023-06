Luca Martínez Dupuy sería el refuerzo de Club Chivas, equipo que ya no iría por Alan Pulido ante la negativa del jugador.

Y es que, Luca Martínez Dupuy acaba de disputar el Torneo Maurice Revello, pero tras su regreso a México habló de su posible llegada a Club Chivas. El equipo rojiblanco ya descartó a Alan Pulido.

Luca Martínez Dupuy milita actualmente en Rosario Central de Argentina y tiene contrato hasta diciembre de 2024, tiene 22 años de edad y sus cualidades ofensivas resultaron muy atractivas para el Rebaño.

No obstante, el futbolista dijo que le entusiasmaba la idea de jugar en su país , pero prefiere esperar y ver cómo se van dando las posibilidades. Pero admitió que sería un orgullo y afrontaría en compromiso de la mejor manera.

“Me motiva mucho, esperemos a ver qué pasa, mientras tanto yo seguiré entrenando. Si me han dicho que hay una posibilidad, pero yo me mantengo al margen. Veremos qué pasa en estos días. Yo siempre dije que tenía muchas ganas de venir a jugar a mi país, sería un orgullo enorme y lo afrontaría al cien”, dijo tras su llegada a la Ciudad de México.

ORGULLOSO DEL TRI EN TOULÓN 🇲🇽



🗣️ "Fue un partido muy duro. No se nos dio, pero morimos de pie y estamos orgullosos del torneo qué hicimos"



- Lucas Martínez Dupuy.



📹 @Ruben_Beristain pic.twitter.com/bgVUZGTChD — Esto en Línea (@estoenlinea) June 20, 2023

Luca Martínez Dupuy sobre su posible llegada a Club Chivas

Luca Martínez Dupuy también recalcó que sí le habían informado que había interés de Club Chivas pero no sabía si era el único equipo interesado.

“Yo me mantengo al margen, si me dijeron que había opción de Chivas, pero no sé bien a qué llegaron y tampoco sé si hay otros clubes interesados. Yo tenía mi mente en el torneo, me enfoqué en eso, ahora veremos qué pasa”, agregó.

Club Chivas y el posible regreso de Alan Pulido

Mucho se hablaba de un posible regreso de Alan Pulido a Club Chivas, incluso se decía que ya había un acuerdo entre el Rebaño y el Sporting Kansas.

Sin embargo, esa posibilidad luce cada vez más lejana, pues Cruz Azul ya entró en la competencia por el mexicano y por eso Club Chivas tendría en la mira a Luca Martínez Dupuy.

