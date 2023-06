La llegada de Óscar Whalley al Club Chivas ha causado confusión y polémica, pues pese a haber nacido en España, puede jugar con los tapatíos al contar con madre mexicana, no así Santiago Giménez, a pesar de que representa al tricolor.

Santiago Giménez al nacer en Argentina y ser de padres argentinos, no podría jugar con el Club Chivas, cosa que Óscar Whalley sí puede por ser hijo de madre mexicana.

Los estatutos del Club Chivas establecen lo siguiente:

“Sólo pueden jugar mexicanos de nacimiento, es decir, gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana”, señalan.

Es por ello que Santiago Giménez no podría jugar en el Club Chivas, ya que no cuenta con padres mexicanos ni nació en territorio nacional, y a pesar de ser naturalizado y representar a México, los estatutos del rebaño no lo permiten.

¿Rogelio Funes Mori podría jugar en el Club Chivas?

En caso de que el Club Chivas quisiera contratar a Rogelio Funes Mori, quien es naturalizado mexicano, no podría jugar con el rebaño.

El mellizo nació en Mendoza, Argentina, y no cuenta con ningún padre mexicano y a pesar de ya haber representado a la Selección Mexicana, Rogelio Funes Mori no es mexicano de nacimiento, es por ello que el conjunto rojiblanco no ha hecho el intento por contratarlo.

En que se parece el caso de Óscar Whalley y el de Santiago Ormeño

La llegada de Óscar Whalley al Club Chivas causó mucha confusión por su lugar de nacimiento, este caso es muy parecido al que vivió Santiago Ormeño en su momento a su llegada con el rebaño.

Hay que recordar que esta situación fue similar a la que vivió Santiago Ormeño cuando fue contratado por el Club Chivas y que ahora ante la llegada de Óscar Whalley el caso es muy similar.

Al Club Chivas se le criticó el fichaje de Santiago Ormeño, quien se decía que no podía portar la camiseta rojiblanca por ya haber jugado con la selección peruana.

Sin embargo en los estatutos del Club Chivas, establece que puede jugar cualquier jugador nacido en territorio nacional o con padres mexicanos.

Santiago Ormeño cuenta con padre peruano, sin embargo nació en territorio nacional, lo que lo convierte en mexicano, es por ello que pudo portar la camiseta rojiblanca, más allá de haber querido representar a Perú.

En el caso de Óscar Whalley, nació en España pero cuenta con madre mexicana, eso es suficiente para permitirle ser jugador de Club Chivas.

