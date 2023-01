Nadie pensaba que esto pudiera pasarle al Liverpool FC, que está sufriendo una de sus peores campañas en los últimos años.

El cuadro del Liverpool FC, fue goleado, humillado por el humilde Brighton & Hove Albion, en juego de la Fecha 18 de la Premier League de Inglaterra.

Este resultado coloca al cuadro dirigido por el alemán Jurgen Kloop, en el noveno lugar del campeonato inglés, a cinco puestos de los lugares que permiten la entrada a los torneo de Europa y a 16 del líder de la competencia, el Arsenal.

El equipo del puerto, tiene ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas en el campeonato de Liga 2022-2023 .

En cambio el Brighton & Hove Albion, que es uno de los cuadros sorpresa de la campaña, se encuentra en el séptimo puesto, con 30 unidades.

El Liverpool FC, humillado

El cuadro del Liverpool FC fue humillado en la Fecha 18 de la Premier League al ser goleado 3-0 por el Brighton & Hove Albion.

Los goles que forjaron el triunfo del cuadro avecindado en la costa de Sussex, fueron obra de Solly March, un delantero surgido en la cantera del Brighton, pero que tuvo que irse de su alma mater a buscar madurar, además del veterano, exseleccionado nacional inglés, Danny Welbeck.

La crisis del Liverpool

Con la goleada ante el Brighton & Hove Albion, el Liverpool FC recibió un jarro de agua fría de realidad.

Los expertos mencionan que no está bien, no carbura y ya son veinte jornadas de Premier League. Aún tiene tiempo para reaccionar, pero la realidad es que pasado el ecuador del campeonato, no está ni en puestos europeos. El título, hace tiempo que pasó al olvido.

Lo que le viene al cuadro rojo en las próximas semanas, no es nada sencillo.

El juego de desempate ante el Wolverhampton de Raúl Jiménez en la FA Cup.

Juegos contra el Chelsea, de nueva cuenta contra los Wolves y el New Castle en la Premier League.

Y nada menos que el juego de ida por los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid FC.

