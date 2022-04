Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de futbol de Argentina, reconoció que enfrentarse contra México siempre ha sido complicado: “Yo lo sufrí en Alemania 2006″.

La Selección de Futbol de México jugará en contra Argentina en la ronda de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Los antecedentes marcan que en tres juegos anteriores, en 1930, 2006 y 2010 , los argentinos han salido avante en contra de los mexicanos, pero Lionel Scaloni no se siente confiado en eso.

Lionel Scaloni. (@Argentina)

Lionel Scaloni: “He sufrido a la Selección de futbol de México”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de futbol de Argentina, admitió que jugar contra la Selección de Futbol de México, nunca ha sido sencillo.

Recordó el partido que se tuvo en los octavos de final de Alemania 2006, donde los sudamericanos ganaron en tiempo extra con un gol de Maxi Rodríguez .

“Yo he sufrido a la Selección de México, el juego de Alemania 2006 fue muy complicado. No podemos decir que será un rival sencillo, porque es habitual e que pase la fase de grupos”, comentó.

Reiteró su admiración por Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, que ha sido duramente criticado por el nivel de juego del equipo tricolor.

“El Tata es un tipo congruente, que nunca ha perdido el rumbo ha perdido el rumbo a pesar de las críticas que ha recibido, y los jugadores hacen lo que él pide. Es muy difícil lograr eso”, dijo.

Los antecedentes recientes entre estos dos equipos, como la goleada de 4-0 en Arlington en el 2019 , no los toma en cuenta: “Olviden los antecedentes, no tienen nada que ver, nada. Los jugadores nuestros no son los mismos, pasaron dos años”.

Maxi Rodríguez fue el verdugo de la Selección Mexicana en el 2006 (Mexsport)

Lionel Scaloni: “No podemos estar felices ni tristes con el grupo”

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de futbol de Argentina, mencionó que los rivales que le tocaron en su grupo, el C, en la Copa Mundial de la FIFAF 2022, no es algo para alegrarse o ponerse nerviosos.

“No podemos ponernos felices ni nerviosos con estos ruvales de grupo”, comentó al terminar el sorteo celebrado en Doha.

“México siempre pasa de la fase de grupos. Polonia llega con una clasificación muy buena y con Arabia hay que ser cauteloso. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y hacerlo bien”, agregó.