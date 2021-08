El futuro de Lionel Messi, tras su salida del FC Barcelona, es incierto, pero lo que es un hecho es que no irá al Manchester City, uno de los equipos que era candidatos para ficharlo.

Así lo confirmó Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien señaló que Lionel Messi no entra en los planes del equipo campeón de la Premier League.

Guardiola aseguró que el Manchester City ha hecho un gran gasto con el fichaje de Jack Grealish, quien utilizará el 10 en el conjunto Citizen.

“Hemos gastado 40 millones en Grealish -más otros 60 de futbolistas que hemos vendido- y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes”.

Josep Guardiola lamentó que Lionel Messi no siga en el FC Barcelona, pero consideró que la directiva del club tomó una buena decisión, pues la situación económica no es buena.

Por otra parte, recordó algunos de sus momentos en el Barça a lado de Messi, a quien agradeció por llevar al cuadro culé a lo más alto en los últimos años.

“Cuando tienes casi 500 millones de pérdidas en un año la decisión tiene que ser tomada, lamentablemente. Es muy importante que el club sea sostenible, lo que había pasado en los últimos años no era bueno"

"El futbolista más extraordinario que he visto en mi vida. No sólo por todos los títulos que ganamos sino porque me hizo mejor entrenador. Ver lo que podía hacer con la pelota, con sus compañeros, en un partido de fútbol, o día tras día, era excepcional. Gracias por haber llevado al Barcelona a dominar el fútbol europeo durante una década"

Josep Guardiola. DT Manchester City