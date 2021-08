Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, salió a dar la cara luego de que el jueves se diera a conocer que Lionel Messi no volverá a jugar con el cuadro catalán.

En conferencia de prensa este viernes, el presidente del FC Barcelona explicó las razones por las que Lionel Messi no seguirá como jugador del club.

Joan Laporta señaló que el principal motivo es que la prórroga del contrato del histórico delantero argentino pone en riesgo la salud financiera de la institución .

“No queremos poner más en riesgo la institución”, dijo Laporta sobre que inscribir a Messi era imposible, pues excedía por mucho el margen salarial establecido por La Liga.

Joan Laporta reveló que la intención y el deseo de Lionel Messi era quedarse en el FC Barcelona; sin embargo, la situación económica del club no lo permite.

Tocó el tema del famoso contrato de La Liga con CVC, el cual le hubiera permitido inscribir a Messi, asegurando que no era benéfico para el club.

“La inscripción de Leo pasaba por aceptar una operación que no es interesante para el Barça. Entendemos que no hemos de hacer eso de aceptar una hipoteca de los derechos televisivos del Barça durante medio siglo. Quiero que quede claro que Leo quería quedarse y que el club quería que se quedara. Llega un momento en el que en una negociación te tienes que plantar, analizar la cosa con rigor y con los números. La norma de LaLiga podría ser más flexible, pero eso no es excusa porque ya la conocíamos. Estoy triste, pero creo que hemos hecho lo mejor para el Barça”

Joan Laporta. Presidente FC Barcelona