La Liga MX sigue dando pena, el torneo pasado era la falta de actualización en su sistema y ahora en este Clausura 2024 son las fallas del VAR, las cuales se presentaron en el duelo entre Atlas FC y Club Tijuana, pues el árbitro no pudo revisar una jugada de gol.

En un partido sin goles y con la única jugada que pudo cambiar el rumbo del partido entre Atlas FC y Club Tijuana no se pudo revisar por fallas en el VAR, por lo que el árbitro sin nada que hacer decidió continuar con el juego en una acción que eran tres puntos para los rojinegros.

Atlas FC y Club Tijuana se enfrentaron en la jornada 2 del Clausura 2024 donde terminaron dividiendo puntos al quedar 0-0 y el protagonista de este resultado fue el VAR, quien presentó graves fallas.

VAR falla en pleno partido

El VAR hizo de las suyas en pleno partido, el videoarbitraje presentó fallas en el encuentro entre Atlas FC y Club Tijuana, pues no dejó revisar una jugada de gol en favor de los rojinegros.

Todo sucedió cuando Jesús Corona se equivocó en una salida, que derivó a un disparo de Atlas FC dentro del área, sin embargo Kevin Balanta terminó salvando la pelota sobre la línea. Esta jugada quiso ser revisada en el VAR, sin embargo la pantalla hizo de las suyas, pues no había señal.

Tras intentar colaborar de si había sido gol o no, Óscar Macías Romo quien era el árbitro central decidió continuar con el juego al no tener una evidencia de que el balón haya arrebasado la línea de gol.

Cabe señalar que durante varios minutos estuvieron los ingenierons intentanto solucionar la pantalla, ya que no había señal.

VAR falla (captura de p)

Miguel Herrera habló sobre la falla del VAR

Miguel Herrera se ha caracterizado por ciriticar al VAR, sin embargo en esta ocasión que su equipo fue beneficado por una falla, el estratega del Club Tijuana habló sobre ello y señaló que fue una situación desafortunada, pues no está en las manos de los silbantes.

“Ahí no tienen la culpa los árbitros, no les puedo echar la culpa, normalmente vienen las quejas, pero hoy no les puedo echar la culpa, es una situación desafortunada, los ingenieros estaban ahí y no podían arreglarlo” indicó Miguel Herrera.

