La Liga MX reanuda su actividad este viernes y lo hace con tres partidos, entre los que destaca el enfrentamiento entre el FC Juárez y el Club Tigres ; Tuca Ferretti vs Miguel Herrera.

La Jornada 7 del torneo Clausura 2022 dio inicio este jueves con dos partidos: CF Pachuca vs Mazatlán FC y Club Querétaro vs Club Deportivo Toluca.

Será este viernes cuando se jueguen tres partidos de la jornada, por lo que sólo quedarán dos encuentros para el sábado 26 y otros dos para el domingo 27 de febrero.

Miguel Herrera y Tuca Ferretti en el Universitario (Jorge Martinez / Mexsport)

Liga MX: FC Juárez vs Club Tigres, el duelo más destacado del viernes

La Liga MX se reanuda el viernes y el partido más atractivo del día será el que protagonicen el FC Juárez vs Club Tigres, no tanto por lo futbolístico, sino por el reencuentro del Tuca Ferretti con su exequipo.

Este es el segundo torneo que el mítico Tuca Ferretti dirige al FC Juárez, después de una etapa gloriosa con el conjunto de la UANL, con la que ganó muchos títulos en la última década.

El partido no será nada fácil para los Bravos, pues en frente estarán los Tigres de Miguel Herrera, equipo que lleva cuatro triunfos de manera consecutiva, siendo uno de los mejores clubes en la actualidad.

Thauvin y Gignac festejan triunfo de Tigres (Mexsport )

Liga MX: ¿cuáles son los partidos para este viernes?

Liga MX: ¿cuáles son los partidos para este viernes? Además del FC Juárez vs Club Tigres, también se llevarán a cabo los partidos Club Necaxa vs Club León y Xolos de Tijuana vs Atlas FC.

La actividad comenzará con el Club Necaxa vs Club León , el cual dará inicio en punto de las 19:00 horas (centro de México) en la cancha del Estadio Victoria.

Después será turno de los Bravos del FC Juárez y el Club Tigres , partido que comenzará a las 21:00 horas (centro de México) en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Seis minutos pasados de las 21:00 horas (centro de México) será el Estadio Caliente el que albergue el duelo entre el Xolos de Tijuana y el Atlas FC , actual campeón de la Liga MX.

¿Dónde ver los partidos de la Liga MX este viernes?