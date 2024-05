Los equipos de la Liga MX tienen una sola misión en su existencia, y no es otra que lograr el campeonato del futbol mexicano, pero ese solo es un privilegio que solo pueden tener unos cuantos clubes.

La Liga MX es una competición en la que cualquier equipo puede ser campeón, pues es un campeonato que brinda estas oportunidades, aunque no todos tienen la posibilidad de competir con los billetes regios.

Además de que los equipos tienen que luchar con los grandes equipos de Monterrey que inyectan millones de dólares en su plantilla, también se debe luchar contra otros tipos de ‘ayuditas’ en el campo.

Pero ese no es el tema en esta nota, ya que hablaremos sobre lo peor de lo peor en el campeonato de la Liga MX, esos equipos que no alzan un título desde hace bastantes décadas, y no, no son las Chivas.

Estos son los equipos que llevan más años sin ser campeón en la Liga MX

En el actual formato de la Liga MX hay 18 equipos, mismos que tienen las mismas aspiraciones de ser campeones en el futbol mexicano, pero hay 4 clubes que no han conseguido ningún título.

Los 4 clubes de la Liga MX que no tienen ningún título en su historia son: Atlético de San Luis, FC Juárez, Mazatlán FC, y Querétaro, estos clubes tienen un modesto presupuesto y es casi imposible que logren el título en el futbol mexicano.

Fue en el 2021 cuando Atlas rompió la sequía más larga sin lograr un campeonato en la Liga MX, pues rompió la malaria de 70 años sin un trofeo en el futbol mexicano, y la batuta se la pasó a otro club.

Club Puebla es el equipo que más años tiene sin ser campeón en la Liga MX con 34 años, siendo la sequía más larga hasta el momento en el futbol mexicano; su último campeonato fue en la temporada 1989-90. Detrás de los camoteros se encuentra el Necaxa con casi 27 años.

¿Cuál es el equipo ‘Grande’ que no ha conseguido el título de la Liga MX?

Las sequías más largas sin lograr un título en la Liga MX son de Puebla y Necaxa, y detrás de ellos viene el Toluca, club que consumó 14 años sin lograr un título, su último campeonato fue en el Bicentenario 2010.

La desgracia para Pumas, catalogado entre los ‘Más grandes de México’ los persigue, pues son el cuarto equipo con más años sin conseguir un título en la Liga MX, ya que llevan 13 años sin conseguir un campeonato, su último trofeo fue en el Clausura 2011.

En el caso de Chivas, otro de los ‘Grandes’, lleva casi 7 años sin lograr un título en la Liga MX, una total humillación. América, el club con más trofeos de México lleva seis meses sin ganar un título, pero podría renovar la corona si gana el campeonato del Clausura 2024.