Vaya mal inicio para la Liga MX y Expansión MX. Otros dos juegos fueron suspendidos apenas en la Jornada 1, entre ellos el Atlas FC vs Deportivo Toluca, y todo por ‘culpa’ de El Buki.

A diferencia de lo que sucedió en Sinaloa, con los partidos Mazatlán FC vs Club León y Dorados vs Correcaminos , estos no fueron debido a la violencia, sino por la culpa de un grupo musical.

La cancha del Estadio Jalisco ha quedado desastrosa después de los conciertos de Los Bukis realizados a finales de noviembre además de los juegos de la Copa Sky.

Tan mal estaba la cancha, que la final de la copa de pretemporada se trasladó al estadio Akron y ahora otros dos juegos fueron afectados.

Más juegos suspendidos en la Liga MX

Los partidos Atlas FC vs. Deportivo Toluca, de la Liga MX, y Leones Negros vs. Pumas Tabasco, de la Expansión MX fueron suspendidos a causa el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco.

La Liga decidido que el partido entre Rojinegros y Diablos Rojos no se puede realizar el sábado por la noche, de igual forma que el U de G vs. Pumas del domingo.

Por medio de un comunicado, la Liga MX y Expansión MX informaron:

“En el marco de las revisiones permanentes que realiza la LIGA MX, la Comisión Revisora de la LIGA MX, dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos”, se lee.

Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad.

Liga MX pospone el Atlas FC vs Deportivo Toluca

Mal arranque del futbol mexicano

Lamentablemente el arranque del futbol mexicano no ha sido el mejor en este año, pues ya hay varios juegos suspendidos, algunos de ellos por violencia.

El partido que se debía realizar ayer entre Dorados y Correcaminos en la Expansión MX, se suspendió por la violencia que se desató en Culiacán debido a la detención de Ovidio Guzmán.

Como medida de precaución, el juego de la Liga MX que se jugaría este viernes en el Estadio Kraken entre el Mazatlán FC y el Club León también se postergó, hasta nuevo aviso.

