La Liga de Expansión MX inicia este día. Te contamos acerca de cinco jugadores que tuvieron un paso por el máximo circuito, la Liga MX, y que ahora juegan en la categoría inmediata.

Una Liga en la cual se ha dado importancia a darle salida a jóvenes jugadores, para que estos tengan futuro en la Liga MX o en equipos en el extranjero.

Pero también hay futbolistas que por alguna razón: física, capacidad, comodidad familiar , de estar en la primera división, quieren alargar su carrera y seguir en las canchas, aunque sea en una división menor, aunque la paga y la fama sea menor.

Los cinco jugadores top que alguna vez estuvieron en la Liga MX y ahora se encuentra en la Liga de Expansión MX, son:

Christian Bermúdez en el Club Atlante.

Francisco Messi Acuña en el Cimarrones de Sonora.

Martín Galván en la Universidad de Guadalajara.

en la Universidad de Guadalajara. Martín Caraglio en los Venados de Mérida.

Hedgardo Marín en el Alebrijes de Oaxaca.

Liga de Expansión, refugio para continuar la carrera

La Liga de Expansión MX, además de ser una división que ha comenzado a desarrollar jóvenes, ha sido refugio de varios futbolistas que probaron la miel de la primera división.

Además de los mencionados, hay otros futbolistas como Benjamín Galindo Júnior, ex de Club Chivas, ahora en el Cancún; Guillermo Allison, ex de Cruz Azul , ahora en el Celaya; Miguel Ángel Fraga, ex de Monarcas Morelia, ahora en el Real Zacatecas y Nery Cardozo, ex de Rayados de Monterrey, ahora en el Venados.

Christian Bermudez (Adrian Macias / Adrian Macias)

La primera jornada de la Liga de Expansión

La Liga de Expansión MX, inicia en su torneo de Clausura 2023 con los siguientes partidos:

4 de enero: Celaya vs Cancún; Atlético La Paz vs. Real Zacatecas; Venados de Mérida vs. Tepatitlán FC.

vs. Real Zacatecas; Venados de Mérida vs. Tepatitlán FC. 5 de enero: Alacranes de Durango vs. Cimarrones de Sonora; Club Atlante vs. Alebrijes de Oaxaca; Dorados de Sinaloa vs. Correcaminos.

6 de enero: Raya2 vs. Tapatío; Tlaxcala FC vs. Atlético Morelia; Leones Negros vs. Pumas Tabasco.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok