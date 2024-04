Ya se definieron los horarios en que se jugarán los partidos del Play In de la Liga MX, y estamos seguros que el anuncio no le gustará nada al Pachuca.

El Pachuca jugará el martes 30 de abril contra el América las semifinales de la Concachampions, por lo que se pensaba que se modificarían los horarios del Play In de la Liga MX.

Sin embargo, esto no ocurrirá, pues se confirmó el horario de los partidos del Play In del Clausura 2024 en busca de un boleto a los cuartos de final.

¿Cuándo juega Pachuca? Fecha y horario del Play In de la Liga MX

La Liga MX anunció los horarios para el Necaxa vs Querétaro y Pachuca vs Pumas, partidos del Play In del Clausura 2024 que otorgarán un boleto a los cuartos de final.

El ganador del partido de Play In entre Pachuca y Pumas clasificará a los cuartos de final del Clausura 2024, mientras que el perdedor se disputará el último boleto contra el vencedor del Necaxa vs Querétaro.

El duelo entre Rayos y Gallos Blancos se jugará el próximo jueves 2 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Victoria.

Mientras que el duelo entre el cuadro universitario y los Tuzos también se disputará el jueves 2 de mayo, pero a las 21:15 horas en el Estadio Hidalgo.

¿Dónde ver los partidos del Play In de la Liga MX?

El Pachuca vs Pumas y el Necaxa vs Querétaro son los dos partidos del Play In de la Liga MX en los que se disputarán los últimos dos boletos a la fiesta grande del futbol mexicano.

El Necaxa vs Querétaro será el primer partido del Play In de la Liga MX, pues se jugará el jueves 2 de mayo a las 19:00 horas a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Mientras que el duelo entre Pachuca y Pumas será el jueves 2 de mayo a las 21:15 horas y será transmitido por Fox Sports, Claro Sports y ViX Premium.