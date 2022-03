Liga MX: Partidos suspendidos en la jornada 9 se jugarían en la próxima fecha FIFA

Después de los sucesos que tuvieron cita el día de ayer en el juego entre el Querétaro FC y el Atlas FC, la Liga MX estaría planeando la programación de los encuentros suspendidos para este domingo.

La novena jornada del Clausura 2022 tuvo que ser detenida de inmediato, luego de la violenta situación que se vivió el día de ayer en el Estadio Corregidora con los equipos de Querétaro y Atlas.

Fuentes indicaron a ESPN, que la Liga MX evalúa la posibilidad de jugar los partidos pospuestos de la jornada 9 en la siguiente fecha FIFA, misma a realizarse a finales de marzo.

Los duelos entre el Club Universidad Nacional vs Mazatlán FC, el Club Pachuca vs Club Tigres y el Club Tijuana vs Club Atlético de San Luis, estarían siendo reporgramados para efectuarse del 21 al 30 de marzo, con horarios y fechas por confirmarse.

Liga MX: ¿Cuando se volverá a jugar el resto del Querétaro vs Atlas?

El encuentro entre el Querétaro FC vs el Atlas FC fue suspendido el día de ayer al minuto 62 de acciones, luego de que se desatara una trifulca en las gradas del Estadio Corregidora que provocara la invasión del terreno de juego de los asistentes al partido.

Tras los acontecimientos que han dejado una mancha enorme en el futbol mexicano, el comunicado que sacó ayer por la noche el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, mencionó que el juego entre el Querétaro FC y el Atlas FC será reanudado.

Sin embargo, la fecha, sede y horario del partido no han sido confirmados debido a que se están llevando las investigaciones pertinentes para sancionar a los involucrados en las escenas violentas que se registraron ayer.

La decisión ha causado revelo, pues la gente en su mayoría no está de acuerdo con que el juego deba reanudarse después de lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, donde se reporta un saldo de 26 heridos hasta el momento por parte de las autoridades.

