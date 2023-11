Las jugadoras de Club Necaxa femenil denunciaron actos machistas y misóginos por parte de su director técnico.

Jorge Gómez, actual técnico de Club Necaxa femenil está siendo duramente criticado, pues además de los malos resultados del equipo, que no ha calificado a liguilla en ninguna ocasión, también fue denunciado por misoginia y machismo.

Fue la ex auxiliar técnica de Jorge Gómez, Rosa Hernández quien hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales, donde reveló que sufrió maltrato y discriminación por parte del entrenador.

Necaxa femenil (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Denuncian al técnico de Club Necaxa femenil

Incluso Rosa Hernández escribió textualmente, algo de lo que le dijo (Jorge Gómez), pues el entrenador no quería que una mujer estuviera en un puesto de jerarquía, asegurando que todo lo haría mal.

“Palabras textuales de un líder: No te enojes, Rox, pero una mujer NO puede estar en un puesto de jerarquía porque hace puras pendejas’. Atentamente, el que trae el proyecto femenil de Necaxa en el suelo”, escribió.

Además aseguró, y su trayectoria era cuestionable, pues cuando Jorge Gómez estaba en Club Puebla tenía preferencias sobre quién ponía como titular.

“Hablo desde la parte deportiva y de gestión, con el hashtag de la liga y evidencias. Pero si escarban en lo no deportivo, el flamante caballero tiene paso por otro club (Puebla) y una manera muy cuestionable de manejar su preferencia de la titularidad. A esta persona la tenemos de líder de proyecto”, se lee.

Club Necaxa Femenil alza la voz

Sin embargo, la ex auxiliar Rosa Hernández no fue la única que dio testimonio de las injusticias con el entrenador, si no fue la portera Dairy Hernández, quien hace un tiempo estuvo en el equipo hidrocálido , quien dijo que estuvo ahí y fue testigo de injusticias.

Además invitó a más jugadoras a que se unieran a alzar la voz, pues el objetivo es destituir a ahora director técnico de Club Necaxa.

“Todas las que estuvimos ahí sabemos el fondo de las cosas, ojalá todas las chicas se atrevan a alzar la voz, ya basta de injusticias en el fútbol femenil”, se lee.