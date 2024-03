Hoy lunes 18 de marzo la Jornada 11 de la Liga MX Femenil terminará con cinco partidos y aquí te decimos a qué hora y dónde verlos en vivo.

Los cinco partidazos de esta Jornada 11 que veremos serán el Atlético San Luis vs Atlas FC, Club Necaxa vs Club León, Club Puebla vs Mazatlán Femenil, Club Pachuca vs Club Toluca y Club Querétaro vs Club Santos Laguna.

Si no quieres perderte la emoción de la Liga MX Femenil esta Jornada 11, aquí te decimos dónde y en qué canal podrás disfrutarlos en vivo.

¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX Femenil en la Jornada 11?

El Atlético de San Luis se enfrentará ante Atlas FC por la tarde en la Liga MX Femenil. El Atlético de San Luis cayó en su último partido contra Club Toluca y el Atlas FC llega con 12 puntos después de haber sido vencido por Club Pumas.

El Club Necaxa viene de perder ante el Club Santos Laguna y se medirá ante el Club León, quien cayó ante las Rayadas de Monterrey.

El Club Puebla viene de perder ante el Club América y ahora jugará contra el Mazatlán Femenil, quien también perdió ante el Club Chivas.

Mientras que el Club Pachuca viene de ganarle al Club Puebla y le tocará jugar ante el Club Toluca, quien goleó al Atlético de San Luis.

Por último, el Club Querétaro viene de ganarles a las líderes del torneo, las Tigres UANL y ahora le toca enfrentarse ante el Club Santos Laguna, quien viene de ganarle al Club Necaxa.

¿Dónde y a qué hora ver hoy los partidos de la Liga MX Femenil?

Este lunes 18 de marzo hay muchos partidos que ver en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil. Si no quieres perdértelos, aquí te decimos a qué hora y en dónde ver estos cinco partidos en vivo.

Partido: Atlético San Luis vs Atlas FC

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: ESPN, Star+

Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

Partido: Club Necaxa vs Club León

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: ViX

Sede: Estadio Victoria Aguascalientes

Partido: Club Puebla vs Mazatlán Femenil

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Partido: Club Pachuca vs Club Toluca

Hora: 19:06 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports, Fox Sports Premium

Sede: Estadio Hidalgo

Club Querétaro vs Club Santos Laguna