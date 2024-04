48 horas, es el tiempo de diferencia entre el partido del América vs Pachuca de la Concachampions y el de Pachuca vs Pumas del Play in. Este es el mínimo periodo que puede haber entre un encuentro y otro, según el reglamento de la Liga MX.

Es decir, el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol que rige a los equipos de la Liga MX, establece que ningún club puede disputar un partido oficial si no han transcurrido, por lo menos 48 horas. Pero, ¿qué pasaría si se alarga el tiempo del partido entre Pachuca y América?

Esto podría significar un gran problema, que si bien la Liga MX ha contemplado, no se ha pronunciado, ni lo hará. Como cuando les advertían que se podía llegar a esta situación y no hicieron caso.

Pachuca podría postergar su partido de Play in por el América

Como vimos anteriormente, Pachuca jugará contra América en la Concachampions este martes, 30 de abril, a las 19:15 hrs, entonces se contempla que termine como máximo a las 21:15.

El partido de Pachuca vs Pumas del Play in iniciará a las 21:15 horas. Eso quiere decir que si todo le sale bien a la Liga MX, habrían 48 horas de diferencia entre ambos encuentros.

Pero qué pasaría si en la Semifinal de vuelta de la Concachampions entre América y Pachuca se van a tiempos extras. Esas 48 horas entre partidos se reduciría, y posiblemente tengan que postergar el partido de Play in, con base en lo que el reglamento establece.

¿Qué dice el reglamento sobre postergar el partido de Play in?

La Federación Mexicana de Futbol junto con la Liga MX tiene unos puntos claros sobre la distancia de tiempo que tiene que haber entre partidos, aunque sean competiciones distintas. Como este caso que envuelve a Pachuca.

Específicamente en el artículo 52 de este reglamento comenta lo siguiente: “Durante la Fase de Calificación ningún Club podrá celebrar un partido oficial como parte de la Temporada 2023-2024 y otro oficial autorizado por la FIFA o Confederaciones en territorio nacional, si no han transcurrido por lo menos 48 horas desde la conclusión del partido anterior”

Además tiene otro apartado (artículo 17) que habla sobre el Play in: “Por Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Clubes de la Liga MX, no se podrán reprogramar partidos a excepción de causas de fuerza mayor que determine la Liga MX o por justificaciones indicadas y justificadas por la Liga MX”