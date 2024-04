A lo largo de su carrera, Messi se ha caracterizado por ganar donde sea que este vaya, así lo hizo en Barcelona, Paris Saint Germain, en la Selección Argentina y hoy en día en la MLS con el Inter Miami.

Sumado a todos los títulos obtenido en su trayectoria, Messi ha roto récord tras récord, tanto individuales como de forma colectiva con sus respectivos equipos.

La temporada del Campeón del Mundo no pudo iniciar de mejor manera, pues pese a ya no estar en la élite del futbol, este no se cansa de demostrar sus ganas de ganar partido a partido.

Lionel Messi ha anotado nueve goles en once partidos disputados en lo que va de temporada con la playera del Inter de Miami, lo que lo ubica momentáneamente como el máximo rompe redes de la MLS.

¿Qué récord de un mexicano podría romper Messi en la MLS?

La buena racha que ha tenido Messi en la presente temporada con el Inter de Miami en la MSL ha hecho pensar que el argentino de 36 años de edad puede romper la marca de Carlos Vela como máximo anotador en una sola temporada con el LAFC.

El bombardero mexicano, anotó un total de 32 goles con la campaña del 2019, tras superar a Josef Martínez, quien marcó en 31 ocasiones un año antes.

Carlos Vela jugó un total de 188 partidos, anotó en 98 ocasiones y asistió a sus compañeros 54 veces, siendo hasta el momento el máximo anotador de la franquicia de la MLS.

A Messi le quedan aún 23 jornadas por disputar, lo que amplia a un más la posibilidad de super a Vela, quien actualmente se encuentra sin equipo tras no renovar contrato con el LAFC.

¿Cuáles son algunos de los récords de Messi?