Armando Archundia, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol, ha ordenado a los árbitros que dejen de ser pretenciosos en el terreno de juego.

Así que se acabarán los ‘tarjetazos ’ en la cara de los jugadores, las discusiones con los técnicos y el finalizar los partidos con poses de torero.

“El protagonista en la cancha es el jugador, no el árbitro, en esto todos estamos de acuerdo, por eso desde que llegué he pedido que se cambien algunas actitudes que se estaban viendo y que no van de acuerdo a la figura de respeto”, dijo.

Los aspectos a cambiar son los siguientes:

Se debe de llevar el uniforme con dignidad.

No buscar la cámara para sonreír.

El sorteo para saque y cancha, debe de ser en la palma de su mano.

No poner la tarjeta en la cara del jugador.

Al final del juego no realizar poses de torero o pistolero.

No felicitarse al final del partido.

No santiguarse ni dar gracias en cuestiones religiosas.

Archundia sentenció que este cambio se ha notado desde la Jornada 1 del Apertura 2022: “Los clubes nos han felicitado por el cambio de actitud, porque los errores se pueden dar siempre, pero esto es el inicio para cambiar la imagen del silbante”.

Los castigos no serán públicos

Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje anunció algunos cambios que se están dando ahora que ha tomado las riendas del organismo.

Señaló que los silbantes cambiarán algunas cuestiones en sus actitudes dentro de la cancha, para que no se vean como los protagonistas del juego.

Pero lo que no cambiará será el que los castigos seguirán siendo privados.

“Muchos preguntan… ¿Qué le pasa al árbitro cuando hay un error? En la molestia todos quisieran crucificar al árbitro. Y nosotros después del análisis decidimos si se va a la banca, de suplente o a fuerzas básicas. Hay de errores a horrores. Cuando sean horrores se tomarán decisiones fuertes”, Armando Archundia. Presidente Comisión de Arbitraje

“No ponemos opiniones, nos basamos en las reglas de juego, eso es la base fundamental. Las jugadas son de apreciación, ellos pueden tomar un ángulo diferente, pero la regla es la misma. En base a eso alguno podrá irse de descanso y otros aparecerán”, agregó.

Armando Archundia fue Mundialista en las Copa del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 de la FIFA.

Armando Archundia asegura que aceptará la crítica

Armando Archundia tomó la Comisión de Árbitros de la FMF, después de muchos años en los que fue analista y crítico arbitral en diversas televisoras de Arturo Brizio, quien estaba en el cargo.

Ahora sabe que la mayoría de los exsilbantes, irá en su contra.

“Cuando trabajaba en los medios hacia crítica, pero siempre respetuosa. Hablé con los presidentes de la Liga MX en Los Ángeles y me dieron muchas ideas. Estamos abiertos a todos, escuchamos a todos, pero una cosa es clara, las figuras son los jugadores”.

