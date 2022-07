Un árbitro de la Liga MX apareció con dos marcas de ropa en pleno partido de la Liga MX.

Sucedió en el arranque del Apertura 2022, cuando salió a la cancha el árbitro Daniel Quintero Huitrón, para el partido Mazatlán FC vs Club Puebla.

En este partido, entre los Cañoneros y La Franja, el silbante lució su jersey en color naranja con negro, pero del otro lado de la marca eescord, se veía el logo de la icónica empresa Nike.

Probablemente se trató de una prenda debajo de la vestimenta del silbante, detalle que no pasó desapercibido, pues fue captado y publicado en las redes sociales.

Quien se encargó de hacer notar este pequeño detalle fue el periodista Ignacio Suárez, mejor conocido como el Fantasma.

Árbitro Liga MX (Twitter)

Vestimenta de los árbitros de la Liga MX

Si hay algo que en la Federación Mexicana de Futbol y en la Liga MX tratan de tener de forma perfecta, es la vestimenta que utilizan los árbitros en cada torneo.

El uniforme de los silbantes también va cambiando cada que hay un nuevo año futbolístico, además de ser varios los modelos que se lanzan para el torneo.

Es por ello que llamó la atención que en Daniel Quintero se viera otra marca, pero la realidad es que era una prenda debajo el uniforme oficial.

Mazatlán FC vs Club Puebla

Al final, más allá del detalle con el árbitro ya mencionado, el partido en disputa fue ganado por el Club Puebla.

Los de Nicolás Larcamón se metieron al Estadio Kraken y salieron con un contundente resultado.

La franja terminó por vencer 2-4 al Mazatlán FC, en lo que fue el primer partido del Apertura 2022 de la Liga MX.

Este sábado continúa la actividad de la Jornada 1, con el duelo pendiente entre Club Necaxa y Club Toluca, además de los pactados Club Chivas vs FC Juárez, Club Tigres vs Cruz Azul y Club América vs Atlas FC.

