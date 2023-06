Lionel Messi, quien decidió jugar en la MLS de Estados Unidos con el Inter Miami, ya dio sus primera palabras de cara a su nueva etapa como profesional.

En sus primera palabras, Lionel Messi reconoció que tuvo ofertas de otros equipos europeos, pero su idea era ir a Barcelona, “y si no, salir del futbol europeo. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami”, dijo en entrevista para Mundo Deportivo.

“Era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera”, añadió Lionel Messi en sus primeras palabras como jugador del Inter Miami.

Lionel Messi dio palabras sobre su salida del PSG

Lionel Messi aprovechó la entrevista para dar unas palabras acerca de los rumores que lo rodearon en su última etapa con el PSG, algo que quiere dejar atrás como jugador del Inter Miami.

“Se han dicho tantas cosas, tantas mentiras que se dijeron pero no puedo salir a desmentir cada cosa que se dice. Sí hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo, cuando hablan mucho de mi familia”, lamentó Lionel Messi tras dar a conocer su nueva etapa como jugador del Inter Miami.

Centrado en el tema familiar, Lionel Messi aclaró que sus hijos no se querían ir de París come se mencionó en los medios, “cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que hablan sin saber sí me molesta un poco y más que nada eso, que hablen y mientan”, aseguró.

Presume el Inter Miami a su nuevo jugador Lionel Messi

Jorge Mas, uno de los dueños del Inter Miami, tuiteó una foto en la que se apreciaba la silueta de la camiseta de Lionel Messi, poco antes de que el argentino revelara su decisión de jugar con el club.

“Esperaba terminar de otra manera (con el PSG), pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás”, admitió Lionel Messi.

Y la MLS también compartió su satisfacción. “Estamos complacidos por el hecho de que Lionel Messi haya declarado que pretende unirse al Inter Miami y a la Major League Soccer este verano”.

Se manejó la posibilidad de que Lionel Messi firmara con el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde se reencontraría con su eterno rival Cristiano Ronaldo, pero su destino será el Inter de Miami de la MLS.

El debut de Lionel Messi como jugador del Inter de Miami

Mientras se une al Inter Miami, Lionel Messi podría jugar los amistosos con Argentina ante Australia el 15 de junio en Beijing, y cuatro días después ante Indonesia en Yakarta.

El debut de Lionel Messi con el Inter Miami sería en algún momento de julio, presumiblemente al el Cruz Azul de la Liga MX.

A los 35 años de edad, Lionel Messi llega al Inter Miami tras haber anotado más de 800 goles en su carrera.

Lionel Messi llega a la MLS a un equipo a la deriva, sumido en el último lugar de la Conferencia Este, apenas días después que despido al técnico Phil Neville, con el argentino Javier Morales a cargo interinamente.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok