Luego de muchos rumores que lo ligaban a distintos equipos, finalmente Lionel Messi fue confirmado como nuevo jugador del Inter de Miami.

El Inter de Miami compartió un video en sus redes sociales en el que dio a conocer que Lionel Messi es el nuevo jugador del equipo.

Cabe recordar, que hace unos días el Paris Saint Germain hizo oficial la salida del astro argentino en medio de una relación fracturada; después de rumores que lo ligaban a Arabia Saudita e incluso a su regreso al FC Barcelona, el jugador tomó la decisión de irse al Inter de Miami de la MLS.

Lionel Messi usaría el dorsal 10 y compartiría el vestidor con el jugador mexicano, Rodolfo Pizarro.

Es así que, el astro argentino abandona la élite del futbol para ir al Inter de Miami de la MLS, liga que ya han pisado grandes figuras del futbol mundial.

Lionel Messi rompe el silencio sobre su regreso al FC Barcelona

Lionel Messi habló para Mundo Deportivo donde dejó claro que sí tenía ganas de volver al FC Barcelona pero después de la forma en la que se dio su salida, prefirió no regresar al equipo y dejar su futuro en manos de otras personas.

“Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, aseguró para Diario Deportivo.

Además, aclaró que esta vez pensó más en la estabilidad de su familia y por eso prefirió ir a la MLS.

“Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”, agregó.

Lionel Messi asegura que su salida del FC Barcelona le afectó a su familia

Lionel Messi también dejó claro en la entrevista, que ni él ni su familia se querían ir de Barcelona , pues se encariñaron mucho con la ciudad pero las circunstancias los obligaron.

“Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía”, añadió.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok