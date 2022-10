Laredo Kid terminó hospitalizado y siendo operado de emergencia luego de reportar severos dolores abdominales; según los reportes, se le reventó el intestino delgado luego de una función.

Fue el 23 de octubre , en el marco del evento de campeonato showcenter, dirimido en Monterrey, donde Laredo Kid sufrió las molestias abdominales que derivaron en su hospitalización.

Incluso, la propia AAA afirmó que, “pasada la media noche del lunes 24 de octubre fue sometido a una cirugía con resultados positivos ”. Es por ello que ahora “está estable y bajo supervisión médica”.

Vale decir que Laredo Kid es uno de los luchadores más espectaculares y seguidos del pancracio mexicano, de ahí que una buena parte de la afición se encontrara preocupada por su estado de salud.

Comunicado Laredo Kid (Twitter)

¿Qué le pasó a Laredo Kid?

Pese a que el comunicado de la AAA resultó escueto, fue Mamba, también luchador profesional, quien dio a conocer detalles de la lesión sufrida por Laredo Kid.

De acuerdo con Mamba, Laredo Kid reportó los intensos dolores abdominales una vez que finalizó la pelea en la que participó.

De hecho, el mencionado colega del gladiador fronterizó afirmó que le reventaron los intestinos debido a los golpes que recibió.

“Le empezó a dar un dolor muy fuerte en los intestinos, quiso vomitar y que no paraba… Lo llevaron a un hospital y vieron que el intestino delgado lo tenía reventado. Esto se debe a los golpes que él recibe,” dijo Mamba.

Y agregó: “Gracias a Dios ya está bien, me marcó y hablé con él… Por tres días no puede comer, tiene que estar cinco días ahí. Tienen que ver que el intestino pegó bien y que no tenga una fuga el intestino”.

Pronunciamiento oficial sobre Laredo Kid

Por su lado, en la cuenta de Facebook de Laredo Kid se publicó un pronunciamiento oficial en torno a lo ocurrido con el luchador.

En dicho mensaje se estipuló que todavía es prematuro para saber cuánto tiempo estará Laredo Kid fuera de actividad.

Además, se dio a conocer que Laredo Kid estuvo consciente un rato, lo cual le permitió comunicarse con amigos y familiares.