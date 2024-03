El director técnico, Fernando Gago, seguirá en el Club Chivas y la directiva ya tiene planes con el argentino, esto enfurecerá a los fans pues ellos esperaban que Fernando Gago fuera despedido.

Fernando Gago, el DT de Club Chivas, ha sido juzgado últimamente por la mala temporada que está atravesando y especialmente después de que las Chivas fueron eliminadas por el Club América en la Concachampions 2024.

Para los fans, la decisión de la directiva en dejar a Gago por un tiempo más en Club Chivas es terrible y no les quedará más que aceptarlo pues ya tienen planes para los rojiblancos.

¿Cuáles son los planes que Fernando Gago tiene para Club Chivas?

Según el periodista César Huerta, la directiva ya tiene planes con Fernando Gago para mejorar a Club Chivas con un nuevo plan pero seguro molestará a los fans.

Y es que tanto el DT, Fernando Gago y la directiva, se unirán para contribuir juntos y tomarán en cuenta la opinión del argentino para hacer algunos cambios.

Gago podrá elegir junto con la directiva a los jugadores que estarán en la temporada completa y también algunos refuerzos que hacen falta en las Chivas.

Se desconoce aún quiénes serán los jugadores que serán los refuerzos pero, la permanencia de Fernando Gago ya es un hecho y esto no les gustará nada a los fans pues creen que no está haciendo un buen trabajo.

Fernando Gago fue sancionado por quejarse del arbitraje en la Liga MX

La Comisión Disciplinaria de la FMF anunció el castigo para Fernando Gago por haber criticado al arbitraje al finalizar el encuentro ante el Club América en una conferencia de prensa.

“A ver una cosa sentirse hoy en una situación particular perjudicado, porque hoy la verdad nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo (tendencia) he sido muy en el sentido del VAR, que ha sido para tapar las injusticias, pero cuando no funciona eso si me da bronca, pero hoy nos vamos con bronca” expresó Gago en la conferencia de prensa.

El entrenador argentino, Fernando Gago, recibirá solamente una sanción económica y no será suspendido de ningún partido.