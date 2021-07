“La Selección Mexicana no es favorita en Tokio 2021”, dice Jaime Lozano

La Selección Mexicana Sub-23 está una semana de hacer su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, para los cuales no es favorita, según el entrenador Jaime Lozano.

En conferencia de prensa, ya desde territorio japonés, Jaime Lozano habló que la Selección Mexicana no es favorita para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y es que el técnico mexicano consideró que al menos hay cuatro o cinco selecciones más que son más favoritas que México para subirse al podio.

“Favoritos no somos. Me parece que, por la localía, Japón puede ser uno; España podría ser otro y los de siempre: Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros, con Francia, estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos”

Jaime Lozano. DT Selección Mexicana Sub-23