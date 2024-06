La salida de Alexis Vega de Chivas estuvo envuelta en la polémica, ya que sus indisciplinas con el conjunto Tapatío hicieron que el club le buscará acomodo en otros equipos de la Liga MX; sin embargo, el futbolista buscaba permanecer en el equipo, dispuesto a bajarse el sueldo.

Algo que la directiva no aceptó y terminó en la salida del 10 del Rebaño, Alexis Verga; ha seis meses de su salida de Chivas, el delantero que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana que disputa la Copa América.

En entrevista con David Medrano, Vega ha reconocido que le habría gustado seguir con el equipo rojiblanco, sin embargo este también reconoció que las indisciplinas mermaron su desempeño en los últimos semestres.

“Cuando llegué a Toluca me enfoqué mucho. En Guadalajara tuve un tiempo de rebeldía, no trabajaba para mí y me pasó factura”, comentó Alexis Vega a TV Azteca.

¿Cuáles son los números de Alexis Vega con Chivas?

Desde su llegada a Chivas, Alexis Vega ocupo el papel de referente, aquel jugador que estaba llamado a marcar la diferencia dentro del terreno de juego, situación que no ocurrió.

Su poso por las Chivas también estuvo envuelto por problemas extra cancha, siendo esta, junto a su mal rendimiento lo que hicieron que no continuase en el conjunto Tapatío.

El Rebaño lo vendió a Toluca, equipo con el que Alexis Vega recuperó la sonrisa y el buen nivel, mismo que lo llevó a volver a ser convocado por el Jimmy Lozano a la Selección Mexica para disputar la Copa América.

Con los Rojiblancos, el jugador mexicano disputó un total de 147 juegos, anotó un total de 28 goles y repartió la misma cantidad de asistencias, lo que da un total de 56 aportaciones a gol cuando defendía los colores del Guadalajara.

QUERIA SEGUIR

En entrevista para @AztecaDeportes Alexis Vega confesó que ofreció bajarse el sueldo para seguir en Chivas, pero le dijeron que era imposible. pic.twitter.com/ZKMRcAwkxl — david medrano felix (@medranoazteca) June 24, 2024

¿Le afectan las críticas a Alexis Vega?

Alexis Vega ha estado envuelto en polémicas, ya sea por sus supuestos excesos o presuntamente meter ujeres a los hoteles de Chivas, sin embargo, el delantero reconoce que le dan risa las cr´ticas y los memes le causan risa.

“A veces veo los comentarios, veo los memes me cag… de risa, pero yo soy así, siempre me he visto así con todos mis compañeros todo lo tomo con una buena sonrisa y después trato de responder en el terreno de juego”, aseguró Alexis Vega.