Christian Martinoli ha sido ferviente crítico de Memo Ochoa, el comentarista aseguró que el portero de la Selección Mexicana “no tiene recorrido”, situación que quedó evidenciada en el gol de Tyler Adams en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

En 2022, el comentarista habló sobre las carencias en la portería que han marcado la carrera de Memo Ochoa y tras la falla del arquero tricolor ante Estados Unidos, las palabras de Martinoli tomaron relevancia.

Estados Unidos se puso adelante en el marcador con un gol a 30 metros de distancia. Tyler Adams sorprendió a Guillermo Ochoa, quien no recorrió de forma eficaz su portería y permitió que el balón se colara en sus redes.

¿Qué fue lo qué dijo Christian Martinoli sobre Memo Ochoa?

El error de Memo Ochoa en el primer gol estadounidense recordó lo dicho por Christian Martinoli, quien criticó al exportero americanista por no saber recorrer su portería.

En el podcast de Enrique Garay, Christian Martinoli habló sobre Memo Ochoa, su paso por Europa y las deficiencias que lo han perseguido a lo largo de su carrera bajo los tres postes.

“Tiene deficiencias desde que empezó en el América, te lo decía Rafa Puente, portero consagrado, no recorre la portería en disparos de más de 30 metros”, señaló el comentarista.

“No tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre dos pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor”, agregó el comentarista de Azteca Deportes.

Hoy Guillermo Ochoa se tragó un gol de MAS DE 30 METROS porque SE TIRÓ DE DONDE ESTABA pic.twitter.com/bCLnbR1W11 — ricardo (@richiBoy__) March 25, 2024

¿Qué sucedió con Memo Ochoa en el México vs Estados Unidos?

Memo Ochoa fue uno de los jugadores más criticados tras la derrota de la Selección Mexicana en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El arquero influyó en los dos goles y de inmediato se volvió tendencia en redes sociales.

Memo Ochoa llegó a la final tras protagonizar una gran actuación ante Panamá, en la que incluso dejó su portería en cero y se consolidó como el noveno portero con mayor cantidad de porterías imbatidas a nivel selección (65).

El arquero tricolor fue celebrado por la afición, pero unos días después, los aplausos se convirtieron en críticas, pues Ochoa influyó en los goles estadounidenses; el primero de ellos fue un disparo de 35 yardas (32 metros).

En la final ante Estados Unidos, Ochoa registró cuatro atajadas dentro del área, pero sus errores subieron al marcador y la afición tricolor no lo perdonó.