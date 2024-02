David Faitelson, el conocido periodista deportivo, volvió a encender las redes sociales y esta vez haciendo una crítica al box y a la UFC por ser demasiado violentos.

Las críticas de David Faitelson siempre lo han caracterizado por ser uno de los periodistas más controversiales de México.

Actualmente trabaja como comentarista en TUDN, sin nunca dejar de lado su estilo controvertido de informar y analizar el deporte.

David Faitelson dijo “El box y la UFC deben desaparecer”

Recientemente, el periodista David Faitelson publicó en sus redes sociales que el box y la UFC deben desaparecer por ser violentos.

Esto lo publicó este domingo 25 de febrero en la red social X, en la cual abrió la conversación diciendo que es evidente que existen deportes violentos y que no está seguro de si el box y la UFC deberían seguir existiendo.

Es evidente que algunos deportes generan violencia…

La UFC y el boxeo son dos claros ejemplos de ello…

No estoy seguro de que deban mantenerse, al menos como son hoy, en nuestra sociedad…

Ustedes…¿Qué opinan? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 25, 2024

Este tema despertará a la gente muchas opiniones pues el box y la UFC no son los únicos deportes violentos ya que hay otros como el futbol americano, la lucha libre, las artes marciales, el hockey y el rugby. Así que será interesante saber que dirá mas adelante el periodista mexicano con respecto a los deportes violentos.

David Faitelson critica al Canelo Álvarez

El periodista David Feitelson le hizo una fuerte crítica al Canelo Álvarez diciendo que le quiere ver la cara por pelear contra un contricante de mucho mas bajo nivel que él.

“No sé a quién le quiere ver la cara el ‘Canelo’, pero a mí no me la va a ver, otra vez. Ahora resulta que la pelea con David Benavidez no se va a hacer este año. Está pensando en Jaime Munguía. ¿Qué le va a hacer Jaime Munguía al ‘Canelo’? Ni cosquillas. Está pensando en Terrence Crawford, que sí tiene un lugar entre los mejores boxeadores libra por libra, pero es un peso welter. Lo va a hacer subir de las 153 a las 168 libras”, comentó Faitelson en un video.

En el video también mencionó al Consejo Mundial del Boxeo, en el que pidió una explicación de porqué dejan hacer al Canelo lo que quiera.