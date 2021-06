Vaya carrera la que se vivió en el circuito callejero de Bakú, donde Checo Pérez venció al siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, para llevarse el Gran Premio de Azerbaiyán.

No cabe duda de que Checo Pérez (Red Bull), quien arrancó sexto, tuvo una gran tarde en Bakú, pero hubo un momento clave en la carrera que le dio el triunfo.

Sergio Pérez era líder a falta de tres vueltas para concluir la carrera; no obstante, hubo una bandera roja por un accidente en pista, lo que detuvo las acciones.

Después de varios minutos de incertidumbre, los pilotos volvieron a arrancar, con Checo y Hamilton al frente luchando por el primer lugar.

El mexicano fue agresivo y cargó el coche hacia Hamilton, quien se abrió y tomó la punta; no obstante, el inglés sufrió un bloqueo de neumático en la primera curva y se salió de pista.

Checo Pérez dio sus primeras impresionas tras su triunfo en el GP de Azerbaiyán, en el cual compitió palmo a palmo con Lewis Hamilton, vigente campeón de la F1.

El piloto tapatío aceptó que no tuvo un buen arranque en el reinicio de la carrera, pero que presionó con todo a Hamilton, quien salió de la pista.

“Hamilton tuvo un buen ritmo durante la carrera, hicimos un overcut, tuve la presión de Hamilton durante toda la carrera, no tuve una buena relargada, se me puso al lado, seguí con todo, él hizo lo mismo y bloqueó, es un muy buen día para el equipo. Esto me da confianza”.

Checo Pérez