El Gato Ortiz fue uno de los grandes protagonistas de la final América vs Cruz Azul. El árbitro señaló un polémico penal que derivó en el gol del triunfo azulcrema. Días después salieron a la luz unas fotografías donde presuntamente el silbante compró una lujosa camioneta tras pitar el encuentro en el Azteca.

El Gato Ortiz, por fin, alzó la voz ante las acusaciones en su contra, pues después de la final de vuelta que arrojó un nuevo título para Club América, recibió miles de críticas, insultos y hasta amenazas.

El escenario con el que Ortiz ha tenido que lidiar no es ajeno en su vida y no por ello se justifica. Sin embargo, uno de los rumores que mayor fuerza cobró fue la supuesta compra de una camioneta a días del polémico arbitraje en la final de vuelta entre Club América y Cruz Azul.

El Gato Ortiz explicó el tema de la camioneta y puntualizó que en la Federación Mexicana de Futbol, los árbitros están “preparados al cien por ciento”.

¿Gato Ortiz compró una lujosa camioneta tras pitar la final América vs Cruz Azul?

No, Gato Ortiz no compró ninguna camioneta tras su polémico arbitraje en la final de vuelta del Clausura 2024 entre Club América y Cruz Azul. El árbitro mexicano simplemente acudió a la agencia y se tomó unas fotos, lo cual se salió de contexto por algún ingenioso usuario en redes sociales.

“Lo de la camioneta a mi me da risa, es algo gracioso”, inició Gato Ortiz en entrevista con W Deportes, para después explicar que tuvo “un accidente en días anteriores a la final”.

Es decir que las fotos fueron tomadas previo a la final del Clausura 2024 entre Club América y Cruz Azul.

“Me volaron un espejo y llevé mi carro a la agencia, me tomé las fotos y alguien de mala fe la subió a las redes diciendo que me había comprado una camioneta después de la final”, señaló el árbitro.

“Lo malo es la gente que lo cree y que puede llegar a afectar a la familia”, apuntó Marco Antonio Ortiz.

Marco Antonio Ortiz - El penal de Rotondi a Reyes en la Final

- ¿Ayuditas al Ame? 🤔

…

¡ASÍ O MÁS CLARO! 🔥🔥🔥🔥🔥



¡El Gato habló por primera vez! 🗣️



🔴ENTREVISTA COMPLETA▶️ https://t.co/VvkZivjdDN pic.twitter.com/B2mpTl9TBG — W Deportes (@deportesWRADIO) June 28, 2024

Gato Ortiz niega corrupción en el arbitraje mexicano

Luego de ser señalado por un polémico penal que definió el rumbo de la final entre Club América y Cruz Azul, El Gato Ortiz señaló que no existe corrupción en el arbitraje mexicano y puntualizó que “jamás me han pedido dinero o he visto una situación de favoritismo o algo turbio”.

“En los medios siempre dicen que hay grilla o algo así, pero nosotros de acá adentro, tratamos de llevarnos bien y de prepararnos al cien por ciento”, aseguró Gato Ortiz en entrevista con el medio citado.

“Puedo ver a los ojos a quien sea y decirle que nunca he hecho algo malo. Nos podemos equivocar sí, pero es parte del juego”, sentenció Marco Antonio Ortiz.