“¡América, América, a ganar!”, reza el himno oficial del Club América, mismo que el equipo se ha encargado de hacer retumbar en todo México con grandes proezas, y títulos de la Liga MX.

El Club América se ha encargado de enorgullecer a sus aficionados a lo largo de su historia gracias a los grandes triunfos en la Liga MX, además de haberse impuesto en los torneos largos, cortos, y demás cosas ‘inventadas’ por el futbol mexicano.

En este momento no hay quien pare al Club América, no tienen rival, no hay quien les haga sombra, por lo que se han impuesto como el Rey de Copas en todo torneo en el que se presente.

El Club América es el más ganador del futbol mexicano, pero no solo eso, sino que también lo es en la Copa de Campeones de la Concacaf, es decir, las Águilas son el más grande del continente americano.

¿Cuántos títulos tiene el Club América?

Como el Club América no hay dos, dicen sus aficionados, quienes se dicen orgullosos de portar los colores del equipo más ganador de todos los tiempos del futbol mexicano, por lo que aquí te daremos un repaso en la historia de los títulos de las poderosísimas Águilas.

El Club América ha conquistado a lo largo de su exitosa historia un total de 37 títulos, los cuales se reparten entre la Liga MX, la Concachampions, la Copa MX, y hasta copas interamericanas.

14 Liga MX (1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, PRODE 1985, 1987-88, 1988-89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018 y Apertura 2023)

7 Copa MX (1937-38, 1953-54, 1954-55, 1963-64, 1964-65, 1973-74 y Clausura 2019)

6 Campeón de Campeones (1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89 y 2004-05, 2018-2019)

8 Concachampions y Gigantes de la Concacaf (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2014-15, 2015-16) (1 Gigantes de Concacaf en 2001)

2 Copa Interamericana (1978 y 1991)

Club América busca su decimoquinto título de la Liga MX

El Club América se quiere seguir imponiendo como el equipo con más títulos en la historia del futbol mexicano, pues está en busca de su decimoquinto título de Liga MX, mismo que buscará en la final que tiene ante el Cruz Azul el próximo 26 de mayo del 2024.

Si el Club América logra campeonar ante el Cruz Azul, aumentará su registro de títulos en su glamurosa historia, pues llegaría a los 38 títulos oficiales, algo que ningún otro equipo en México puede presumir.

El Club América también está buscando el primer Bicampeonato en su historia en torneos cortos, además, buscará ser el primer equipo en conseguir dos lideratos consecutivos y hacerlos efectivos con el título de la Liga MX.