Javier ‘Chofis’ López vive un gran momento con el CF Pachuca, pero eso no lo exime de seguir siendo criticado por David Faitelson, a quien le respondió de manera épica en redes.

Todo comenzó cuando, como respuesta a un tuit de Marc Crosas, David Faitelson señaló que la Chofis López no es ningún “jugadorazo” , pues ese mote debe ir para futbolistas como Messi, Benzema, entre otros.

Fue entonces cuando la Chofis López decidió contestar al polémico periodista y lo hizo de manera épica, al señalar que Faitelson nunca apoya a los mexicanos.

“Ojalá apoyaras a los de tu país y no criticaras tanto. DIOS te bendiga.!!!”, escribió el exjugador del Club Chivas y que hoy vive uno de sus mejores momentos con los Tuzos.

David Faitelson

Chofis López vive un gran momento en el CF Pachuca

La Chofis López ha encontrado un segundo aire en su carrera, luego de que en el Club Chivas nada más no pudiera brillar, y lo ha hecho con el CF Pachuca.

Después de su paso por la MLS, el jugador mexicano fue “rescatado” por Guillermo Almada y los Tuzos, equipo en el que cayó con el pie derecho.

En lo que va de la temporada ha tenido momentos puntuales en los que ha sido clave, como en el duelo de vuelta de semifinales vs Tigres, donde anotó el gol de la victoria apenas entró al campo de juego.

Chofis López (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Chofis López revela que le salieron ampollas con Guillermo Almada

Hace unos días, en entrevista para ESPN, la Chofis López reveló lo mucho que le ha costado adaptarse al ritmo del CF Pachuca, equipo dirigido por Guillermo Almada.

El ex de Chivas reveló que hasta le salieron ampollas del doble trabajo que hacía para ponerse al nivel de sus compañeros, pero señaló que sabía que algo bueno vendría.

“Ha sido muy difícil, difícil y fácil a la vez, lo difícil es que me preparé 30 días y me dolían las piernas, me salían ampollas por hacer doble sesión, pero sabía que algo bueno venía”, comentó.

En lo que va del torneo, la Chofis López registra tres goles y dos asistencias en poco más de 380 minutos ; es decir, colabora en un gol cada 77 minutos.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok