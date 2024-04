Rafael Nadal está viviendo sus últimos momentos como tenista profesional, pues el atleta de 37 años de edad, estaría cerca del retiro, al reconocer que diversas ocasiones que su cuerpo no le da para más, y que fin de su carrera está cada vez más cerca.

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos; durante su trayectoria el español ha ganado 22 Grand Slam, dos Australia Open, 14 Roland Garros, dos Wimbledon y cuatro US Open, solamente superado por Novak Djokovic con 24.

Asimismo, el tenista español reconoció que le gustaría jugar los torneos que lo marcaron y que significaron algo para él, como lo fue Madrid, dónde salió ovacionado tras caer eliminado en los Octavos de Final, Roma y posteriormente decidirá si jugará en Paris.

“Voy a intentar jugar en Roma, que es otro torneo muy especial en mi carrera, lo he ganado diez veces. Muchas emociones allí. Mi sueño es jugar todos los torneos especiales para mí una última vez y Roma es uno de ellos” declaró Nadal.

Así fue la ovación a Rafael Nadal en Madrid

Rafael Nadal jugó su ultimo parido en Madrid, donde cayó eliminado en los Octavos de Final a manos de Jiri Lehecka, tenista checo de 22 años de edad.

Al termino del encuentro, la gente se rindió ante Rafael Nadal, a quien ovacionaron y aplaudieron en forma de agradecimiento, y reconociendo la gran trayectoria del español.

Nadal no pudo contener las lagrimas y devolvió los aplausos a las 15 mil personas que estaban presentes para despedirlo, además de mencionar lo afortunado que se sentía.

“Bueno, es una noche emocionante. Como dije el otro día la gente de Madrid no me ha fallado nunca. Lo que me han hecho sentir a lo largo de estos años se va a quedar en mí para siempre”, declaró Rafa.

Así han despedido las 15.000 personas de la Caja Mágica a Rafa Nadal.



Quién sabe si acabamos de presenciar su último partido oficial en España.



♥️♥️ pic.twitter.com/eBK9S5Ya04 — Fernando Murciego (@fermurciego) April 30, 2024

¿Qué sigue en la carrera de Rafael Nadal?

El siguiente torneo para Rafael Nadal, será Roma, sin embargo, evaluará la situación y buscará estar en forma dentro de las próximas dos semanas para así disputar el torneo en la Capital de Italia.

Sin emabargo, tiene como prioridad ser competitivo en Roma, jugar un buen Tenis y no adelantar nada, simplemente disfrutar de lo que podría ser su ultima vez en el país de la bota.

“Voy a intentar jugar en Roma, es otro torneo especial en mi carrera. He ganado 10, muchas emociones allí también. Jugar torneos en los que he tenido éxito, eché de menos Montecarlo, pero en Roma disfruto mucho. Lo voy a intentar jugar bien, quiero ser competitivo y jugar buen tenis, trabajaré duro para ver qué puede pasar”, declaró Rafa Nadal