Julio César Chávez Jr. vuelve a estar en la conservación por su estado de salud, pues aunque en las últimas semanas culminó su rehabilitación, ahora hizo una angustiante publicación.

El boxeador mexicano fue internado en una clínica de rehabilitación para superar su problema de adicciones, pero ahora, Julio César Chávez Jr. reveló otro problema de salud.

A través de sus redes sociales, el hijo de la leyenda compartió con sus fans que acudió a una revisión médica donde le encontraron una bolita en el hígado.

Aunque Julio César Chávez Jr. mencionó que todo iba bien en su revisión médica, los doctores le encontraron una extraña bolita en el hígado que tiene muy preocupado al boxeador.

¿Qué tiene Julio César Chávez Jr. en su hígado?

Julio César Chávez Jr. reveló que, tras una revisión médica, los doctores le encontraron una extraña bolita en su hígado.

Sin embargo, Julio César Chávez Jr. se hará más estudios para que pueda conocer qué es la bolita y la gravedad que le representa tenerla en su hígado.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado. Ojalá no sea nada, y si sí, pues ni pedo. Me hice un estudio de todo, y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita y puede ser cualquier cosa”, dijo el boxeador.

🥊🙂🙏 #Deportes| Julio César Chávez jr. a través de su cuenta en IG, nos dio detalles sobre su situación actual de salud. Él quiere regresar a pelear y por eso decidió hacerse una serie de estudios, para confirmar que todo en su cuerpo esta en optimo estado, pero resulta que… pic.twitter.com/dVWBnfltsE — Subrayado.mx (@SubrayadoM) March 26, 2024

Julio César Chávez Jr. sigue en rehabilitación por sus adicciones

Julio César Chávez Jr. fue internado en una clínica de rehabilitación para superar su adicción a las drogas.

Y aunque Julio César Chávez Jr. ya salió de la clínica, sigue en constante atención para poder sanar completamente y regresar al ring.

“Es un programa donde estoy demostrando que estoy bien física y mentalmente. Estaba mal, en una mala condición, y ahora es ir a una oficina donde platico con gente, también donde hay personas que exponen sus testimonios. Estoy en el gimnasio, es muy diferente (a México), es más efectivo acá (en Estados Unidos). Tengo que mantenerme limpio para que las promotoras vean que estoy bien y me dejen hacer una pelea. Antes estaba en mal estado, pero ya no es así. Es una oportunidad para volver al boxeo”, aseguró.