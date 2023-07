El trofeo que ganó Max Verstappen al llevarse el Gran Premio de Bélgica se rompió de manera curiosa, y generó todo tipo de comentarios a su alrededor, incluido el que culpó al karma como el responsable del percance.

Max Verstappen mantiene una ventaja casi definitiva en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, pero eso no lo salva de accidentes fuera de las pistas, cuando no está a bordo de su Red Bull.

Este domingo, luego de superar por más de 20 segundos a Checo Pérez para ganar el Gran Premio de Bélgica, cuando el equipo Red Bull celebraba el 1-2 en la carrera, el trofeo de Max Verstappen sufrió un accidente.

Noooooo . . . Otra vez se rompió el trofeo de Max 🙈 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/tAqMZg3LRa — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) July 30, 2023

Letrero de Checo Pérez provocó que el trofeo de Max Verstappen se rompiera

En un video que circula en las redes sociales se ve la celebración del equipo Red Bull, cuyos integrantes salen corriendo y en consecuencia, un letrero cae sobre el trofeo de Max Verstappen, derribándolo contra el piso..

“Eso es el karma. El universo no se equivoca. Max no es un piloto de F1, es artificial y no es un campeón real. Nunca será como Senna, Prost, Piquet y Mansell”, respondió un usuario de twitter en la publicación.

Un detalle curioso que se observa en el video es que el cartel que tiró el trofeo era en el que se apoyaba al piloto mexicano Checo Pérez. “Buena jugada. Y el cartel de Checo lo rompió, jajaja. Lo más interesante del domingo. Quizá de lo más entretenido de la carrera”.

“Llevan mas trofeos rotos que victorias de Ferrari este año”, se burló otro fan en Twitter, mientras que alguien más apuntó. “Se ve como (Helmut)Marko hizo su mayor esfuerzo por salvar los más que se pudieran; al menos salvó el trofeo de Checo”.

Rivalidad de Checo Pérez y Max Verstappen provocó que se rompiera el trofeo

Las reacciones continuaron, y en una de ellas se justificó la ruptura del trofeo de Max Verstappen. “Ya era justo que se rompiera algo con esos festejos de Red Bull, siempre salen corriendo como locos y pasan encima de los trofeos”.

No faltó el usuario de Twitter que atribuyó el accidente con el trofeo de Max Verstappen a la mala relación que existe entre los pilotos de Red Bull. “Las malas energías que existen en ese equipo son fuertes, un team demasiado tóxico y antideportivo”.

La realidad es que pese a este tipo de situaciones, en Red Bull todo es felicidad, ya que conforme avanza la temporada de la Fórmula 1 se acercan a hacer el 1-2 en el campeonato de pilotos.

