Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha caracterizado no sólo por ser un gran boxeador, sino también por dar ayuda a los que más lo necesitan, sobre todo a algunos de sus aficionados.

Ahora fue el caso de Nicki, una aficionada de 17 años, oriunda de Hermosillo, Sonora, quien le hizo una obra de arte a Canelo y le pidió ayuda para poder pagarse sus estudios universitarios.

Fue a través de redes sociales donde Nicki compartió la pintura, acrílico sobre lienzo, que hizo sobre el Canelo Álvarez, a quien consideró como una inspiración.

Señaló que todas sus obras estarán a la venta para poder juntar el dinero necesario y pidió el favor de compartir la publicación para que llegara hasta el pugilista mexicano.

“Hola, soy Nicki, tengo 17 años y soy de Hermosillo, Sonora. Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a una universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a una universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días termine mi pintura del Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros. Él me inspiro a poder seguir con mis sueños, intentarlo y no detenerme. Esta pintura significa mucho para mí”

Nicki. Aficionada del Canelo