Un nuevo fracaso se sumó a la carrera de Julio César Chávez Jr. quien este sábado perdió por decisión dividida ante Anderson Silva, exfigura del UFC de 46 años de edad.

Fue previo a la pelea de Julio César Chávez ante Macho Camacho Jr. cuando Anderson Silva y Chávez Jr. se subieron al ring en el Estadio Jalisco.

Luego de ocho episodios de actividad, en donde Anderson se vio mejor que el Junior, los jueces vieron ganar al brasileño por decisión dividida por 77-75, 77-75 y 75-77.

Anderson Silva se mostró más que feliz tras debutar en el mundo del boxeo con una contundente victoria ante Julio César Chávez Jr., quien sigue acumulando fracasos en su carrera.

“Me siento muy feliz, tengo que decir gracias, a mi entrenador, no podía venir aquí y no dar lo mejor, tengo mucho respeto por el boxeo”, dijo Silva tras ganar su pelea.

Canelo Álvarez fue un espectador más de la pelea y aprovechó el gran momento del brasileño para felicitarlo por su triunfo ante Julio César Chávez Jr.

Anderson Silva habló maravillas de la afición mexicana que lo recibió de gran manera, así como de los boxeadores mexicanos, en especial del Canelo Álvarez.

“Respeto a toda la gente mexicana que me dieron una tremenda recepción, todos los peleadores mexicanos son increíbles, de verdad agradezco la oportunidad de estar aquí. Soy gran fan de Canelo, me encanta el boxeo, es muy respetuoso y me mostró lo gran campeón que es, Canelo vino a hablarme, me siento muy feliz. Quizá pueda pelear pronto. Gracias México”

Anderson Silva