México.- Julio César Chávez se mostró preocupado previo a la pelea que ofrecerá este 19 de junio ante el Macho Camacho Jr.; sin embargo, aseguró que dará su cien por cierto.

Incluso el Gran Campeón Mexicano señaló que dejará hasta la vida si es preciso para no defraudar a sus cientos de fans en la función que se llevará a cabo en el Estadio Jalisco.

La pelea en cuestión marcará el retiro de Julio César Chávez, quien en los últimos años se dedicó a realizar esta clase de funciones con fines benéficos.

En el mismo sentido, Julio César Chávez, de 58 años , dijo estar consciente de los riesgos que implican una función de box a su edad.

Entre los riesgos que asume el legendario boxeador se encuentran situaciones alarmantes como un derrame cerebral fruto de un mal golpe.

“He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo de tener mucho cuidado, pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del Gran Campeón Mexicano”

Originalmente, Julio César Chávez consideraba pelear contra el Macho Camacho Jr. por cinco rounds.

Sin embargo, dada su edad y su estado físico actual, tuvo que bajar a cuatro rounds . Aunque eso sí, anticipó que el último asalto lo dirimirá sin la careta protectora.

“Me ha costado mucho trabajo, esta es la última exhibición que hago, porque el cuerpo no me da para más, me ha costado boxear, acuérdate que mi nariz está lastimada, es muy peligroso quitarme la careta, pero aún así me la voy a quitar, iban a ser cinco rounds, pero como ya estoy viejito le bajé, a cuatro”

Julio César Chávez