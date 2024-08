Nunca lo sabremos, pero seguramente hubiera sido la pelea del siglo. Imagínese un combate entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr.

Julio César Chávez lo tiene claro, ya que según sus palabras, le hubiera puesto una chinga a Floyd Mayweather Jr. Lo único certero es que estos boxeadores son dos de los mejores de la historia.

Y es que esto que mencionamos, salió porque el campeón mexicano fue cuestionado sobre qué pasaría si se enfrenta al estadounidense actualmente. Por supuesto dijo que a sus 62 años ya no podría, y debido a que su nariz no está en sus mejores condiciones tendría que usar una careta. Eso sí, comentó que no se iría limpio.

Después, le preguntaron que hubiera pasado si en sus años mozos hubieran peleado, esto dijo: “Le hubiera pegado una chinga, yo con todo respeto en mi apogeo, creo que una mano le hubiera pegado a Mayweather. Si al Tío que lo noqueé dos veces, fue el que lo enseñó, por qué no le hubiera pegado al alumno. El puede decir misa y lo que quieras, pero en mi prime, le hubiera pegado una chinga.

¿Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos?

Lo anterior nos hace preguntarnos si Julio César Chávez es el mejor boxeador de todos los tiempo. Lo cierto es que es considerado como un histórico, junto a Floyd Mayweather Jr.

México ha tenido peleadores de clase mundial, ahora está Canelo Álvarez, pero antes estuvieron, Dinamita Márquez, Óscar de la Hoya, Terrible Morales, Julio César Chávez. En fin, no terminaría nunca.

Pero dejemos que el récord del campeón hable por si solo: César Chávez combatió 115 veces, de estos ganó 107 veces, 85 de knockout, perdió 6 veces y empató otras dos.

Floyd Mayweather Jr vs peleadores mexicanos

Julio César Chávez no tuvo la oportunidad de enfrentar a Floyd Mayweather Jr, por el simple hecho que sus tiempos no coincidieron. Sin embargo hubo otros mexicanos que intentaron ganarle al estadounidense.

Ninguno logró hacerlo, en realidad, ningún boxeador pudo. Estos fueron los peleadores aztecas que Floyd Mayweather Jr venció:

Roberto Apodaca: 1996 (KO)

Jesús Chávez: 1997 (KO)

Felipe García: 2001 (KO)

José Luis Castillo: 2002

Óscar de la Hoya: 2007

2007 Juan Manuel Márquez: 2009

Canelo Álvarez: 2013