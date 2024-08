Turki Al-Sheikh, Jeque del Reino de Arabia Saudita, que por decreto es Presidente de Federación de la Autoridad General de Entretenimiento de ese país, le dio con todo al Canelo Álvarez por pedir “exageradas cantidades de dinero” para pelear con Crawford y David Benavidez.

Se ve que al Canelo Álvarez le traen ganas, y ya hasta el Jeque, Turki Al-Sheikh, le dio con todo por estar de “miedoso”, y pedir millones de dólares para evitar pelear contra Terence Crawford, y David Benavidez.

El Jeque le ha recitado toda una ‘letanía’ en sus redes sociales al Canelo Álvarez en la que anuncia que no buscará más al pugilista tapatío para organizarle una pelea debido a que sus peleas no son “justas”.

El boxeador mexicano había mencionado que el Jeque árabe ya no estaba en sus planes debido a que no le “gustaba cómo hace negocios”, por lo que el tapatío tiró las posibles negociaciones que habían para concretar peleas con Crawford o Benavidez.

Jeque Turki Al-Sheikh afirma que el Canelo Álvarez es un “miedoso”

El Jeque Turki Al-Sheikh, Presidente de Federación, decidió responderle al Canelo Álvarez luego de que el mexicano dijera que no le gusta cómo se hacen los negocios en Arabia Saudita:

“Escuché lo que dijo Canelo, que me respeta pero no le gusta la forma en que hacemos negocios. En cuanto a si me respeta, no me importa si lo hace o no. En cuanto a mi forma de hacer negocios, sé por qué no le gusta, porque solo apunto a peleas grandes a precios justos, así que, por supuesto, a cualquiera que le gusten las peleas fáciles no le gustará eso”...

“Y sé cómo se siente después de perder contra Bivol, por eso ha estado buscando peleas más fáciles desde entonces. Además, no soy yo el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford”, afirmó el Jeque Turki Al-Sheikh.

El Jeque destrozó al Canelo Álvarez con su ‘letanía’ en sus redes sociales, y quedó claro que el pugilista tapatío no peleará contra Terence Crawford, o David Benavidez hasta que llegue el bueno para cumplirle sus exigencias.

Presidente de Federación destroza al Canelo Álvarez (@Turki_alalshikh)

Jeque Turki Al-Sheikh afirma que el Canelo pide exageradas cantidades de dinero como pretexto

Canelo Álvarez ha pedido 200 millones de dólares para subirse al ring y pelear contra Benavidez, y para subirse al cuadrilátero con Terece Crawford pide 150 millones de dólares: “Por Terence pido un poquito menos que por Benavidez, pero tiene que ser en el peso que yo elija”, dijo el tapatío.

Ante las exigencias monetarias que pide el Canelo Álvarez, el Jeque Turki Al-Sheikh dijo lo siguiente:

“Sabía que estaba desperdiciando nuestro tiempo y poniendo excusas con grandes cantidades de dinero que no se pueden pagar. Así que yo sigo mi camino de hacer grandes peleas que sirvan al mundo del boxeo, y él va camino de hacer peleas fáciles que sólo sirvan para el espectáculo”.