Canelo Álvarez sí enfrentaría a David Benavidez, pero sólo si el estadounidense acepta cumplir con las condiciones del mexicano.

Cada vez que a Canelo Álvarez le preguntan sobre David Benavidez, el tapatío lanza una nueva excusa o condición para evitar el anhelado combate.

Las respuestas del Canelo Álvarez van desde los millones que espera hasta un tema de peso y las supuestas trampas de David Benavidez.

El boxeador mexicano ha tenido una carrera repleta de logros y apenas un duro revés ante Floyd Mayweather Jr. Desde entonces ha escapado a rivales de altura y las críticas han estallado.

¿Cuál es la nueva condición de Canelo Álvarez?

En una postal habitual, Canelo Álvarez fue cuestionado sobre la pelea contra David Benavidez y el pugilista mexicano puso sobre la mesa una nueva condición para aceptar el combate.

De acuerdo a Canelo Álvarez, David Benavidez pelea en un peso y la noche del combate llega con algunas libras de más para sacar ventaja.

“Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por lo menos en 190 o 185 libras”, señaló Canelo Álvarez, en entrevista para Sway’s Universe.

“Si se hace la pelea, ya veremos. Pero no quiero que haya ninguna excusa. Todos me echan a mí la culpa de eso, pero eso tampoco me interesa, porque la gente siempre va a hablar, no importa lo que sea”, agregó el boxeador mexicano.

Para el Canelo Álvarez el tamaño no es importante, “porque casi siempre enfrento a peleadores que son más grandes que yo, porque yo soy bajito para esta división”.

“Soy muy inteligente y soy fuerte. Yo me siento muy bien en 168, pero creo que el peso medio (160 libras) es mi peso, pero me siento bien en esta división (168), me siento fuerte, me siento en mi mejor momento”, puntualizó el mexicano.

🚨 CANELO NO DESCARTA PELEAR CON DAVID BENAVIDEZ CON UNA CLÁUSULA DE REHIDRATACIÓN 🚨



🥊 El pugilista tapatío dijo en una entrevista para Sway’s Universe, que no le cierra la puerta al 'Monstruo Mexicano'.



🗣 "Cuando Benavidez pelea en 168 libras, la noche de la pelea está por… pic.twitter.com/ceRVVPd5cB — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) August 17, 2024

Canelo Álvarez pidió 200 millones de dólares para pelear con David Benavidez

El tema del peso fue la nueva condición de Canelo Álvarez para pelear con David Benavidez; sin embargo, antes ya había pedido una millonada para aceptar el combate.

“Si quiere que pelee con él, son 200 millones de dólares”, señaló Canelo Álvarez y desencadenó una ola de críticas en su contra.

Sin embargo, Canelo Álvarez está firme y si David Benavidez quiere pelear con el mexicano deberá cumplir sus condiciones.