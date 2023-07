Carlos Hermosillo, quien fue un jugador histórico en Cruz Azul, reventó a los jugadores que consiguieron la camiseta de Lionel Messi en el partido contra el Inter Miami.

Y es que, a pesar de la derrota contra Inter Miami en la Leagues Cup, algunos jugadores de Cruz Azul presumieron una fotografía con la camiseta de Lionel Messi quien debutó y le dio la victoria a su equipo.

En ese sentido, Carlos Hermosillo reventó a los futbolistas y compartió una fotografía de ellos, mencionó que era una falta de respeto lo que estaban haciendo, pues su objetivo era ganar, no conseguir una camiseta de su rival.

“Esta imagen es patética, perdieron contra el Inter de Miami porque no supieron definir… Pero eso sí, felices con su camisa de Messi, ¡por favor! el jugador no tiene consciencia, no tiene respeto. ¡Es increíble, es una falta de respeto a tus compañeros y a la institución esta foto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuca Ferretti explota contra el arbitraje

El partido entre Inter Miami y Cruz Azul se empató y todo parecía indicar que se iban a ir a la tanda de los penales, pero un golazo de Lionel Messi cambió el rumbo.

Sin embargo, el Tuca Ferretti y varios fans encendieron la polémica. Y es que, el silbante marcó falta contra Lionel Messi y les dio un tiro libre a favor, el astro argentino hizo el cobro, el cual culminó en gol y victoria para el Inter Miami.

Pero, Tuca Ferretti puso en duda que realmente hubiera sido falta, aún así aceptó su responsabilidad.

“La falta la marcó el árbitro, si fue o no fue, fue gol y punto se acabó el asunto. Con ciertos jugadores, los árbitros se pueden presionar tantito. En la televisión no se ponen de acuerdo, yo a 60 metros no puedo opinar si fue falta”, señaló en conferencia de prensa.

Leagues Cup y partidos para este sábado

17:30 horas tiempo del centro de México, New York Red Bulls vs. New England Revolution, Red Bull Arena

17:30 horas tiempo del centro de México, CF Montréal vs. Club Pumas Stade Saputo

18:00 horas tiempo del centro de México, Philadelphia Union vs. Club Tijuana, Subaru Park

19:30 horas tiempo del centro de México, Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC, America First Field

20:00 horas tiempo del centro de México, Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes, Providence Park

