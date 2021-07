El 25 de julio la Selección de fútbol de México enfrentó a la Selección de Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Donde finalmente el Tri Olímpico cayó 2-1 en su segundo partido en los Juegos Olímpicos de Tokio; sin embargo, la figura del fútbol japonés Takefusa Kubo, no dejó pasar el momento para elogiar a dos de sus rivales.

Sabemos que Diego Lainez se ha convertido en todo un ícono y el mismo Takefusa Kubo sabe reconocer el talento, pero de quién no pudo contener la admiración fue de Alexis Vega.

“Le tengo mucho respeto a Diego, y no solo a él , porque para mí, Alexis Vega, el 11, me parece muy bueno, no lo conocía, pero el talento que tiene no lo puede esconder, ojalá vaya pronto a Europa. Y a Lainez solo me queda desearle una buena temporada en el próximo año”

Takefusa Kubo