Diego Balleza, clavadista mexicano, habló sobre “lo que callan los deportistas” tras su cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

A través de un video en Instagram, Diego Balleza pidió valorar su trabajo, pues ha recibido fuertes críticas por no llegar al podio y traer una medalla a México.

“Nos duele ver comentarios negativos porque somos seres humanos y no saben qué hay detrás de esto”

Esto, porque Diego Balleza y Kevin Berlín quedaron en cuarto lugar durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Al respecto, Diego Balleza subrayó que un cuarto lugar olímpico no es cualquier cosa, pues implica muchos años de entrenamiento .

Para Diego Balleza, llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 significó cumplir un sueño que se trazó desde hace años. Ser el cuarto lugar olímpico es un extra.

“Sentir el apoyo de los mexicanos es muy importante. No sólo es llegar aquí y competir; es difícil para nosotros estar ahí parados”

Desde su punto de vista, como explica en un video Diego Balleza, un deportista necesita sentir el apoyo de su nación , pues se trata de un logro que no se construye solo.

Ello, porque Diego Balleza se considera igual que otro mexicano que “se parte la madre trabajando” y hace sacrificios mentales, físicos y anímicos.

Por eso, pidió a los mexicanos apoyarse entre sí y pensar en lo complicado que es para Diego Balleza aguantar los nervios y el miedo de poder golpearse al caer.

“Pensar que tienes que hacer un clavado que no te gusta, el no poder dormir, el que te de miedo, el estar cansado, el no salir a fiestas”

Diego Balleza, clavadista.