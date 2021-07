Juegos Olímpicos de Tokio 2021: Oksana Chusovitina, la gimnasta más longeva se despide de los escenarios

Oksana Chusovitina es considerada la gimnasta más longeva que ha participado en unos Juegos Olímpicos y hoy, a sus 46 años se ha despedido del mundo del deporte.

La gimnasta Oksana Chusovitina, originaria de Uzbekistán se ha despedido de los escenarios Olímpicos tras no clasificar a las finales de salto.

Esta categoría fue su especialidad, misma con la que participó y ganó la medalla de plata en Pekín 2008, los quintos Juegos Olímpicos en los que participó.

Una joven Oksana Chusovitina de 17 años y con 1.53 metros de altura, fue quien debutó en las olimpiadas de Barcelona en 1992 , ganando la medalla de oro.

La carrera de Oksana Chusovitina tan solo daría comienzo pues en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, siendo este su tercer acto de presencia a los 25 años , edad a la que suelen retirarse la mayoría de las gimnastas.

Este fue el mismo año que dio a luz a su hijo Alisher, algo sorprendente porque son pocas las gimnastas que continúan tras haber estado embarazadas.

Sin embargo, en 2002 Oksana Chusovitina recibió la noticia de que su hijo de apenas tres años tenía leucemia.

Y aunque había pensado en el retiro, sus circunstancias especiales la obligaron a instalarse en Alemania y volvió a competir para su país en los Juegos Olímpicos de Grecia en 2004 y Pekín 2008.

Pese a todo diagnóstico, su hijo Alisher se recuperó con éxito de la leucemia gracias a los tratamientos que su carrera como gimnasta solventaban.

Además, durante estos Juegos Olímpicos, la gimnasta uzbeka se alzó con la medalla de plata en la categoría de salto.

“Tener medallas o no realmente no importa cuando te dan una noticia así. No se puede comparar una medalla con esa llamada telefónica. Cuando tu hijo está sano, ningún éxito deportivo se puede comparar con eso”

Oksana Chusovitina