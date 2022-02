El esquiador mexicano, Rodolfo Dickson, es uno de los cuatro atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Beijing.

Estos Juegos Olímpicos de Invierno serán la segunda participación del mexicano, pues PyeongChang 2018 , fue su debut en esta competición, en la cual, terminó en la posición 48 en el Giant slalom.

El resto del equipo de México lo complementan Donovan Carrillo en patinaje artístico, Jonathan Soto en esquí de fondo y Sarah Schleper con esquí alpino, al igual que Rodolfo Dickson.

Rodolfo Dickson nació el 11 de julio de 1997 en Puerto Vallarta, Jalisco. Debido a la pérdida de sus padres, Dickson fue adoptado por una pareja canadiense desde su niñez, lo que lo llevó a “enamorarse” del esquí alpino.

Su primer contacto con este deporte fue a los seis años en unas vacaciones familiares en Quebec, para después unirse al Milton Heights Racing Club en Ontario, donde ganó algunas medallas y trofeos.

A pesar de haber crecido en Canadá, Rodolfo Dickson decidió representar a México debido al gran gusto que siente por el país, esto gracias a que sus padres siempre le hablaron de su lugar de origen.

“Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos”, dijo.

“Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos“.

Rodolfo Dickson