Juegos Olímpicos: Ciclista Richard Carapaz dice que la medalla de oro es mérito suyo, no de Ecuador

El ciclista Richard Carapaz ganó la primera medalla de oro para Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el sábado 24 de julio, en la prueba de ciclismo de ruta.

Esto es considerado como un triunfo histórico para Ecuador, pero Richard Carapaz no está muy de acuerdo con que le adjudiquen su presea al país sudamericano.

Es por ello que tras llegar a la meta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Richard Carapaz subrayó que la medalla es suya, no de Ecuador, y explicó el por qué de sus palabras.

Tras un recorrido de 234 kilómetros con cinco puertos, el ecuatoriano Richard Carapaz fue el primero en cruzar la meta en la prueba de ciclismo de ruta.

Así, ganó la primera medalla de oro para Ecuador en la actual justa olímpica, que a su vez es la segunda presea dorada del país en toda su historia .

La medalla de plata quedó en manos del belga Wout Van Aert, mientras que el esloveno Tadei Pogacar se llevó el bronce.

Luego de su triunfo, Richard Carapaz dio una entrevista a Ok Diario. El ciclista afirmó que su medalla de oro representa el triunfo más grande de su carrera.

La medalla es muy importante para Ecuador, ya que es la segunda presea dorada del país en toda su historia.

Sin embargo, Richard Carapaz dejó en claro que el triunfo es sólo suyo porque las autoridades de Ecuador prácticamente no lo han apoyado.

“Para mi esto es especial, esto lo disfruto yo porque al final yo he sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país, el país nunca creyó en mi y la verdad que esto yo lo disfruto porque esto me pertenece a mi y a todos a quienes realmente me apoyaron en su momento”

Richard Carapaz, ciclista de Ecuador